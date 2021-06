Mark Cavendish keert na drie jaar terug in de Tour de France. Deceuninck-Quick-Step heeft de 36-jarige sprinter opgenomen in de selectie voor de Ronde van Frankrijk als vervanger van de geblesseerde Sam Bennett.

Cavendish won al dertig etappes in de Tour. Dat hij de plaats van Bennett inneemt is opvallend. De dertigjarige Ier kampt met knieklachten, maar leek eerder nog op tijd te zijn hersteld. Vorig jaar was Bennett nog winnaar van het puntenklassement.

Vanwege de blessure van Bennett mag Cavendish voor het eerst sinds 2018 weer naar de Tour. De wereldkampioen van 2011 keerde eind vorig jaar, na een aantal teleurstellende seizoenen zonder overwinningen, terug bij Deceuninck-Quick-Step.

'Cav' boekte in dienst van zijn oude ploeg al vijf etappezeges in 2021. "Ik grijp deze kans met beide handen aan", aldus de Brit.

Ook Alaphilippe en Asgreen met Quick-Step naar Tour

Naast Cavendish zijn wereldkampioen Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, de blikvangers bij Quick-Step.

De ploeg van Deceuninck-Quick-Step bestaat verder uit de Italianen Davide Ballerini en Mattia Cattaneo, de Belgen Tim Declercq en Dries Devenyns en Michael Mørkøv uit Denemarken.

De Tour de France begint zaterdag. De eerste etappe gaat van Brest naar Landerneau over bijna 198 heuvelachtige kilometers.