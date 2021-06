Alpecin-Fenix heeft maandag de volledige selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. De deelname van Mathieu van der Poel was eerder al duidelijk. De Nederlander krijgt in Frankrijk steun van onder anderen de Belg Tim Merlier en de Zwitserse kampioen Silvan Dillier.

Volg nieuws over Mathieu van der Poel Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Mathieu van der Poel

Naast Van der Poel, Merlier en Dillier zijn ook de Tsjech Petr Vakoc, de Italiaan Kristian Sbaragli, en de Belgen Xandro Meurisse, Jasper Philipsen en Jonas Rickaert opgenomen in de Tour-ploeg van Alpecin-Fenix.

De 26-jarige Van der Poel is de absolute smaakmaker van Alpecin-Fenix. De tweevoudig Nederlands kampioen op de weg, die zijn titel zondag kwijtraakte, hoopt in de eerste week een etappezege te boeken en misschien wel de gele trui te veroveren. In de aanloop naar de Tour won Van der Poel twee ritten in de Ronde van Zwitserland.

Net als Van der Poel doet ook Alpecin-Fenix als ploeg voor het eerst mee aan de Tour de France. De Belgische ploeg werd vorig jaar de eindwinnaar van de Europe Tour en mag daardoor dit jaar als ProTeam deelnemen aan alle WorldTour-wedstrijden.

In de Giro d'Italia boekte Alpecin-Fenix met Merlier al een etappezege in een grote ronde. Louis Vervaeke eindigde daar als twintigste in het algemeen klassement.

Alejandro Valverde doet voor de veertiende keer mee aan de Tour. Alejandro Valverde doet voor de veertiende keer mee aan de Tour. Foto: ANP

Valverde opgenomen in Movistar-ploeg

Alejandro Valverde zit in de selectie van Movistar en staat voor zijn veertiende deelname aan de Tour. De 41-jarige Spanjaard won in zijn carrière al vier keer een etappe in de Tour en eindigde in 2014 als vierde, zijn beste eindresultaat.

De wereldkampioen van 2018 is bezig aan zijn laatste jaar als wielerprof. Valverde, die vijf keer de Waalse Pijl won en vier keer de beste was in Luik-Bastenaken-Luik, won dit jaar een rit in het Critérium de Dauphiné en de Grote Prijs Miguel Indurain.

Valverde is niet de uitgesproken kopman van Movistar. Zijn landgenoot Enric Mas en de Colombiaan Miguel Ángel López zijn de aangewezen renners die hoog in het klassement moeten eindigen. Mas eindigde in de Tour van vorig jaar als vijfde en López werd zesde.

De Tour de France begint zaterdag. De eerste etappe gaat van Brest naar Landerneau over bijna 198 heuvelachtige kilometers.