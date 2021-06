Als enige Nederlandse WorldTour-ploeg wist Jumbo-Visma (en de voorgangers) de afgelopen elf jaar slechts eenmaal de NK wielrennen te winnen. Zondag werd die negatieve spiraal doorbroken, toen Timo Roosen de overtalsituatie wél uitbuitte en naar de winst reed.

"Dat was inderdaad wel hoog tijd", zei Mike Teunissen na de finish op de VAM-berg. "Het was niet gemakkelijk, we hebben ervoor moeten vechten, maar het is mooi wel gelukt."

"We hebben als ploeg een heel goede koers gereden, steeds zaten we met een overtal voorin. Maar toch bleven andere renners de verantwoordelijkheid steeds bij ons leggen. We moesten daardoor continu blijven rijden", vertelde de Limburger.

Jumbo-Visma had met elf renners de grootste ploeg aan de start staan. Alleen Intermarché-Wanty Gobert (zes renners) en kleinere ploegen als Volkerwessels (zeven), Beat Cycling (acht) en Metec (acht) konden qua grootte enigszins in de buurt van het blok van de supermarktploeg komen. Alpecin-Fenix, de ploeg van titelverdediger Mathieu van der Poel, had maar drie renners in Drenthe.

"We hadden niet veel te verliezen, want iedereen had Van der Poel al gebombardeerd tot favoriet. We zijn er daardoor wat meer ontspannen in gegaan", zei Teunissen.

"Mathieu is gewoon een van de beste renners ter wereld momenteel. Maar ook voor hem is het moeilijk om tegen elf man te rijden. Het enige dat we konden doen, was ons overtal benutten en dat hebben we heel goed gedaan."

Laatste Nederlands kampioenen op de weg 2021: Timo Roosen (Jumbo-Visma)

2020: Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

2019: Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step)

2018: Mathieu van der Poel (Corendon Circus)

2017: Ramon Sinkeldam (Sunweb)

2016: Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo)

2015: Niki Terpstra (Etixx-Quick-Step)

2014: Sebastian Langeveld (Garmin)

2013: Johnny Hoogerland (Vacansoleil)

2012: Niki Terpstra (Omega Pharma-Quick-Step)

Groenewegen voelt dat het stap voor stap beter gaat

Met Roosen, Gijs Leemreize, Olav Kooij en Dylan Groenewegen had Jumbo-Visma vier man mee in de vroege kopgroep, die door Van der Poel niet kon worden bijgehaald. Sprinter Groenewegen deed op de venijnige kasseiklimmetjes van de voormalige vuilstort verrassend lang mee om de eerste plaatsen.

"We hadden vooraf een tactiek gemaakt, omdat we wisten dat Mathieu de grootste tegenstander was", keek Groenewegen terug. "We wilden elke keer met veel man meezitten om zo te kunnen winnen en dat plan is geslaagd."

Groenewegen was in 2016 de laatste renner van Jumbo-Visma die Nederlands kampioen werd. De sprinter was op de VAM-berg erg tevreden met zijn elfde plaats. "Het heeft even geduurd voordat mijn conditie weer goed was, dat proces heb ik zelf misschien ook onderschat", doelt hij op zijn comeback toen zijn negen maanden durende schorsing in mei afliep.

"Stap voor stap gaat het beter en vandaag reed ik echt heel goed. Ik leg mezelf niet te veel druk op, maar die overwinningen gaan wel weer komen."

Timo Roosen bezorgde Jumbo-Visma weer eens succes op de NK. Timo Roosen bezorgde Jumbo-Visma weer eens succes op de NK. Foto: ANP

'Teambelang gaat op NK boven eigenbelang'

Teunissen werd op ruim een halve minuut van ploeggenoot Roosen vierde. "Mooi dat we de kracht van de ploeg benut hebben. Het teambelang gaat hier boven eigenbelang."

"Timo is een goede maat van mij. Als er iemand anders mocht winnen dan ik, dan was hij het wel."