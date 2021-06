Mathieu van der Poel moest zondag met nog 50 kilometer te gaan al opgeven op de NK rond de VAM-berg. Hij verloor daardoor zijn rood-wit-blauwe kampioenstrui aan Timo Roosen, maar maakt zich geen zorgen voor de Tour-start van zaterdag.

"Ik was gewoon niet goed genoeg. Ik had geen goede benen en dat is op zo'n rondje dodelijk", zei Van der Poel na de finish.

Op zijn hoofd droeg de alleskunner op de fiets een pet met een geitenhoofd en de tekst G.O.A.T., dat staat voor greatest of all time. De tweevoudig Nederlands kampioen reed vorig jaar op hetzelfde parcours de concurrentie op een hoop en gold zondag dan ook als grote favoriet.

De renner van Alpecin-Fenix bleek zondag echter niet opgewassen tegen het blok van Jumbo-Visma, dat in Drenthe met elf renners aan de start verscheen en uiteindelijk Roosen zag winnen.

"Je weet op voorhand dat ze een sterk blok zijn en dat ze hun numerieke overwicht gaan proberen uit te spelen. Je moet gewoon 200 procent zijn om daar iets tegen te kunnen doen en dat was ik niet", stelde de 26-jarige Van der Poel gelaten vast.

Uitslag NK op de weg voor mannen 1. Timo Roosen (Jumbo-Visma)

2. Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt): +0.30

3. Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix): +0.30

4. Mike Teunissen (Jumbo-Visma): +0.33

5. Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert): +0.34

Van der Poel: 'Riesebeek heeft het perfect gedaan'

Al vroeg in de koers gaf Van der Poel zijn ploeggenoot Oscar Riesebeek de vrijheid om aan te vallen. Riesebeek eindigde uiteindelijk als derde.

"Hij is goed in vorm en heeft perfect gereden. Uiteindelijk zat hij ook tegenover een overtal van Jumbo-Visma", zei 'VDP' over zijn ploeggenoot, die komend weekend in de Tour de France debuteert.

Ook Van der Poel zelf maakt zich op voor zijn eerste grote ronde. Hij denkt niet dat hij zijn mindere vorm van de NK mee zal nemen naar het Grand Départ in Brest.

"Vorige week in Zwitserland was ik nog heel goed. Soms heb je gewoon een mindere dag, zoals vandaag. Meestal ben ik daarna weer heel goed, hopelijk is dat in Frankrijk ook zo."