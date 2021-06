Timo Roosen werd zondag ook tot zijn eigen verrassing Nederlands kampioen op de weg. De 28-jarige renner zat in de vroege vlucht, moest een paar keer in de achtervolging, maar bezorgde Jumbo-Visma uiteindelijk toch de eerste Nederlandse titel sinds 2016.

"Ik ben er een beetje stil van. Dit zag ik niet aankomen", zei de 28-jarige Roosen na de koers rond de VAM-berg in Drenthe tegen de NOS. "Ik kan het nog helemaal niet bevatten dat ik gewonnen heb. Het was een soort rollercoaster. Opeens dacht ik: what the fuck, ik word Nederlands kampioen."

Jumbo-Visma is altijd de grote favoriet voor de titel, maar sinds 2010 lukte het alleen Dylan Groenewegen in 2016 om de zege te pakken namens de enige Nederlandse WorldTour-ploeg.

De geel-zwarte formatie had zondag eigenlijk de hele koers een numeriek voordeel, maar met nog 8 kilometer te gaan leek het even mis te gaan toen Sjoerd Bax, Oscar Riesebeek en Martijn Tusveld wegreden.

Roosen dichtte samen met ploeggenoten Dylan Groenewegen, Olav Kooij en Mike Teunissen het gat met de drie koplopers en op 2,5 kilometer van de streep demarreerde hij zelf. De Brabander kwam met een voorsprong van een halve minuut op nummer twee Bax over de streep.

"Het was een lastige koers, de druk lag er zoals altijd vol op bij onze ploeg", aldus Roosen. "Het was een kwestie van blijven rijden. In de finale voelde ik me onverwachts goed. Ik probeerde de kaart van Mike te spelen, maar in de laatste ronde viel het even stil en liet Mike een gat vallen. Daarna was het sterven en volle bak rijden. Bizar dat ik gewonnen heb."

Uitslag NK op de weg voor mannen 1. Timo Roosen (Jumbo-Visma)

2. Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt): +0.30

3. Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix): +0.30

4. Mike Teunissen (Jumbo-Visma): +0.33

5. Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert): +0.34