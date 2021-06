Timo Roosen is zondag na een spectaculaire koers voor het eerst in zijn carrière Nederlands kampioen op de weg geworden. De 28-jarige renner bezorgde zijn ploeg Jumbo-Visma de eerste titel sinds 2016. Titelverdediger Mathieu van der Poel stapte af toen hij geen kans meer had op de zege.

Na 197 kilometer rond de VAM-berg in het Drentse Wijster kwam Roosen solo over de streep, nadat hij op 2,5 kilometer van de streep was weggereden uit een kopgroep van zeven.

De verrassend sterke Sjoerd Bax (25), van de kleine ploeg Metec-Solarwatt, pakte op een halve minuut het zilver en het brons ging naar Oscar Riesebeek van Alpecin-Fenix.

Jumbo-Visma is al jaren de sterkste ploeg bij de NK op de weg, maar dat overwicht werd zelden omgezet in een zege. Sinds 2010 won alleen Dylan Groenewegen (in 2016) namens het enige Nederlands WorldTour-team.

Van der Poel werd vorig jaar op praktisch hetzelfde parcours in Drenthe voor de tweede keer Nederlands kampioen op de weg. De kopman van Alpecin-Fenix miste zondag de slag toen zeventien renners wegreden, ging tevergeefs in de achtervolging en besloot met nog 50 kilometer te gaan om uit koers te stappen.

Tom Dumoulin, die woensdag voor de vierde keer Nederlands kampioen tijdrijden werd, was eerder al afgestapt.

Uitslag NK op de weg voor mannen 1. Timo Roosen (Jumbo-Visma)

2. Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt): +0.30

3. Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix): +0.30

4. Mike Teunissen (Jumbo-Visma): +0.33

5. Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert): +0.34

Jumbo-Visma put Van der Poel uit

De renners moesten zondag 27 rondjes van 7,3 kilometer rijden, met in elke omloop twee keer een beklimming van de korte maar steile VAM-berg. Binnen het half uur was er al een aanval van Van der Poel op de voormalige afvalberg, maar de tweevoudig Nederlands kampioen kreeg geen ruimte.

Niet veel later ontstond er een kopgroep van zeventien zónder Van der Poel en met vier mannen van Jumbo-Visma (Dylan Groenewegen, Olav Kooij, Gijs Leemreize en Roosen). Van der Poel ging met nog 100 kilometer te gaan en een achterstand van zo'n dertig seconden vol in de achtervolging.

Met Mike Teunissen en Sam Oomen zaten er twee Jumbo-Visma-renners in het wiel van Van der Poel. Zij putten de titelverdediger uit door niet mee te helpen in de achtervolging en vervolgens om de beurt aan te vallen, en die tactiek sorteerde effect. De achtervolgers konden het gat met de koplopers niet dichten en met nog 65 kilometer te gaan zag Van der Poel het onmogelijke van zijn missie in.

De VAM-berg was wederom de scherprechter bij de NK. Foto: ANP

Steeds wisselende kansen in de finale

Vooraan viel de kopgroep helemaal uiteen, terwijl een aantal achtervolgers aansloten. Namens Jumbo-Visma kwamen Kooij en Groenewegen in een eerste groep van zeven terecht, net als Danny van Poppel, Boy van Poppel, Riesebeek, Martijn Tusveld en Bax.

In de voorlaatste ronde moesten Groenewegen en Danny van Poppel lossen. Groenewegen zakte terug tot bij ploegmaten Roosen en Teunissen en die drie renners van Jumbo-Visma vonden voor het ingaan van de slotronde toch nog de aansluiting bij de kopgroep.

De geel-zwarte formatie had zo een numeriek voordeel, maar het waren juist Riesebeek, Bax en Tusveld die wegreden bij de op twee na laatste beklimming van de VAM-berg. Jumbo-Visma moest weer achtervolgen en kreeg het gat opnieuw dicht. Vlak na de samensmelting, met nog 2,5 kilometer te gaan, demarreerde Roosen en dat was de beslissing.