In navolging van hun Nederlandse ploeggenoot Timo Roosen hebben Jumbo-Visma-renners Wout van Aert en Tobias Foss zondag de nationale titels in respectievelijk België en Noorwegen veroverd. Peter Sagan werd voor de zevende keer in zijn loopbaan Slowaaks kampioen.

De 26-jarige Van Aert bleef met Remco Evenepoel en Edward Theuns over tijdens het Belgisch kampioenschap op de weg. Ze reden op 20 kilometer van de streep weg uit een uitgedund peloton en bleven de groep continu voor.

In de sprint in Waregem was het Van Aert die lange tijd op kop reed, maar in de slotmeters kwam Theuns nog bijna langszij. Na het bestuderen van de fotofinish bleek Van Aert enkele millimeters eerder de streep te hebben gepasseerd, waardoor hij voor het eerst in zijn loopbaan Belgisch kampioen op de weg werd.

In Noorwegen kwam Foss solo over de meet. In een door noodweer geteisterde koers sprong de hardrijder van Jumbo-Visma op 6 kilometer van de streep weg uit de kopgroep en hij had op de finish 34 seconden voorsprong over op de nummer twee.

Peter Sagan kwam solo over de meet in Slowakije. Foto: Getty Images

Sagan voor zevende keer Slowaaks kampioen

In Slowakije werd Sagan voor de zevende keer in zijn loopbaan nationaal kampioen van Slowakije. De 31-jarige renner van BORA-hansgrohe was oppermachtig en kwam solo over de meet. Matús Stocek eindigde op grote achterstand (3.02 minuten) als tweede.

Het is de elfde keer op rij dat een Sagan de nationale titel pakt in Slowakije. Peter Sagan was de beste van 2011 tot en met 2015, 2018 en dus dit jaar. De andere vier jaren was de kampioenstrui een prooi voor Juraj Sagan, de één jaar oudere broer van Peter.

Maximilian Schachmann pakte de nationale titel in Duitsland, terwijl Omar Fraile de beste was in Spanje. Rémi Cavagna soleerde naar de Franse titel en Sonny Colbrelli was tijdens het Italiaans kampioenschap de snelste in een sprint à deux.