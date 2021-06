Nog 42 km - Ondertussen is het oorlog aan de front van de koers. Vlak na de opgave van Mathieu van der Poel springt zijn ploeggenoot Oscar Riesebeek ervandoor en hij krijgt Dylan Groenewegen en Boy van Poppel in zijn wiel. De oorspronkelijke kopgroep van zestien renners is volledig in brokken uiteengevallen.