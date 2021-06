Amy Pieters is vooral opgelucht dat ze na vele pogingen voor het eerst in haar loopbaan Nederlands kampioen op de weg is geworden. De Haarlemse, die op de baan twee wereldtitels in het bezit heeft, kwam zaterdag solo over de finish op het parcours op en rond de VAM-berg in het Drentse Wijster.

"Eindelijk", zuchtte Pieters na afloop van haar gouden race in de microfoon van de NOS. "We zaten met de ploeg lekker in de koers. Ik heb met Danny (haar ploegleider Danny Stam, red.) gesproken en die zei: 'Probeer het een keer.' Toen was ik weg. Het was nog best lang, maar je kunt niet meer terug."

De dertigjarige Pieters sprong op 13 kilometer van de meet weg uit een kopgroep van vijf rensters en hield stand bij de laatste twee doorkomsten op de VAM-berg. "We hebben genoeg rondjes op de VAM-berg gereden om te weten hoe het parcours loopt", aldus Pieters. "Je kan er met veel vaart op komen."

"Danny zei al vrij snel dat ik een gat had en dan moet je doorrijden. De voorsprong bleef wel heel lang rond de twintig seconden schommelen. Toen vroeg ik mezelf af: 'Wat als ze terugkomen?' Er was nog een rondje te gaan, maar ik had geen keuze meer. Het liep vrij snel op. Ik zat na de VAM-berg veilig, maar dat laatste klimmetje was zwaar."

Voor Pieters was het NK wielrennen op de weg haar laatste koers voor de Olympische Spelen in Tokio. Met Kirsten Wild jaagt ze op de olympische titel op de koppelkoers. Samen werden ze al twee keer wereldkampioen in deze discipline.