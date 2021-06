Amy Pieters is zaterdag voor het eerst in haar loopbaan Nederlands kampioen op de weg geworden. De Noord-Hollandse van SD Worx kwam solo over de meet op de VAM-berg in het Drentse Wijster.

De dertigjarige Pieters sprong op 13 kilometer van de meet weg uit een vijfkoppige kopgroep en hield daarna stand. Het peloton, met onder anderen Anna van der Breggen (de winnaar van vorig jaar), viervoudig Nederlands kampioen Marianne Vos en Annemiek van Vleuten, verkeek zich op de kopgroep en speelde geen rol van betekenis in de slotfase.

Pieters werd in haar loopbaan nog niet eerder Nederlands kampioen. De geboren Haarlemse werd in 2019 wel Europees kampioen op de weg en schreef in 2014 Omloop Het Nieuwsblad op haar naam. Ze won dit jaar alleen de Belgische Nokere Koerse.

De rensters reden zeventien rondes van 7,3 kilometer in en rond Wijster, waarbij de VAM-berg twee keer per omloop werd beklommen. Langs de kant was er ook publiek welkom. In totaal mochten er tweeduizend mensen langs het parcours staan, al moesten zij wel een kaartje kopen. Zondag komen de mannen in actie.

Een doorkomst op de VAM-berg. Een doorkomst op de VAM-berg. Foto: ANP

Pieters al vroeg van voren

Pas bij de derde doorkomst ontstonden er door toedoen van Van der Breggen wat gaten in het peloton. Niet veel later ontstond een grote kopgroep van achttien rensters, met onder anderen Van der Breggen, Vos en Lorena Wiebes.

De kopgroep hield niet lang stand, waarna Pieters, Nancy van der Burg, Shirin Van Anrooij, Karlijn Swinkels en Sabrina Stultiens op 50 kilometer van de streep hun geluk beproefden. Zij kregen al snel een minuut van het peloton.

Vlak voor de op twee na laatste doorkomst op de VAM-berg demarreerde Pieters uit de kopgroep. Ze sloeg al snel een gat van 50 meter met het overgebleven viertal en hield knap stand. Met de handen in de lucht vierde ze haar eerste nationale titel op de weg.