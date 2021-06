André Greipel, die vorige maand in Spanje zijn eerste zege in 2,5 jaar boekte, is vrijdag geselecteerd voor zijn elfde Tour de France. Zijn ploeg Israel Start-Up Nation gaat met liefst zes dertigers naar Brest. Bij Lotto Soudal begint Philippe Gilbert ook aan zijn elfde Ronde van Frankrijk.

Israel Start-Up Nation maakte vorige week al bekend dat de Canadees Michael Woods (34) de kopman van het team zal zijn en dat viervoudig winnaar Chris Froome (36) als wegkapitein zal fungeren.

De overige zes renners werden vrijdag aangewezen. Naast Greipel (38) gaat het om Dan Martin (34), Reto Hollenstein (35), Guillaume Boivin (32), Rick Zabel (27) en Omer Goldstein (24).

Greipel is de sprinter van dienst bij Israel Start-Up Nation. De Duitser won tussen 2011 en 2016 elf ritten in de Tour, maar was de afgelopen jaren zelden nog succesvol. In mei mocht hij in de Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia en in een rit in de Ruta Del Sol eindelijk weer juichen.

Greipel, die sinds 2011 geen Tour miste, zou dit jaar eigenlijk de Giro d'Italia rijden, maar de plannen veranderden. "Ik heb het gevoel dat mijn vorm heel goed is. Ik ben klaar voor mijn elfde Tour", aldus de sprinter.

De Ier Martin, eerder dit seizoen tiende in de Giro, gaat in zijn negende Ronde van Frankrijk voor ritzeges en niet voor het klassement.

Ewan absolute kopman van Lotto Soudal

Bij Lotto Soudal is Caleb Ewan de absolute kopman. De 26-jarige topsprinter uit Australië won in 2019 drie ritten en vorig jaar twee ritten in de Tour.

De Belg Jasper De Buyst en de Duitser Roger Kluge zijn de vaste helpers van Ewan, die ook gesteund zal worden door zijn landgenoot Harry Sweeny en de Belg Tosh Van der Sande.

De Belgische vrijbuiters Gilbert, Thomas De Gendt en Brent Van Moer mogen in de niet-sprintersritten voor hun eigen kans gaan. De 38-jarige Gilbert won in zijn vorige tien Tour-deelnames één keer een rit, de openingsetappe in 2011. De Gendt (34) pakte een ritzege in 2016 en in 2019.

Team Qhubeka ASSOS gaat met Simon Clarke, Michael Gogl, Victor Campenaerts, Max Walscheid, Sean Bennett, Nicholas Dlamini, Sergio Henao en Fabio Aru naar de Tour.

De 108e editie van de Tour begint op 26 juni in Brest.