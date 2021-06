Fabio Jakobsen heeft bijna een jaar na zijn zware ongeluk in de Ronde van Polen een nieuw gebit. De 24-jarige Gelderlander laat woensdag op Instagram zien dat hij tien nieuwe tanden heeft.

"Ik ben ontzettend dankbaar voor al het werk dat erin is gestoken om mijn tanden terug te krijgen", schrijft Jakobsen bij twee foto's, waarop het verschil van voor en na de ingreep te zien is.

"Het resultaat is verbluffend, ik vind de tanden mooi. Ik heb veel autoritten naar Nijmegen, Rosmalen en Grave gemaakt, maar het is het allemaal waard geweest."

Jakobsen werd in augustus vorig jaar tijdens een sprint in de Ronde van Polen op hoge snelheid in de reclameborden gereden door Dylan Groenewegen. De renner van Deceuninck-Quick-Step raakte daarbij zwaargewond, werd twee dagen in coma gehouden en vocht in het ziekenhuis voor zijn leven.

De toenmalige Nederlands kampioen op de weg had veel verwondingen in zijn gezicht, met verschillende breuken. Ook liep hij een verbrijzeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp op. Er was geen hersenletsel geconstateerd.

Na een revalidatie van acht maanden maakte Jakobsen in april in de Ronde van Turkije zijn rentree in het peloton. Sindsdien reed hij ook nog de Ronde van de Algarve en het het Critérium du Dauphiné. Komende zondag verschijnt hij aan de start van het NK wielrennen op de weg in Emmen.