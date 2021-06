Voor Tom Dumoulin betekende zijn vierde nationale tijdrittitel veel meer dan alleen een zege. De dertigjarige Limburger kreeg woensdag in Emmen de bevestiging dat hij na een zware periode weer in de buurt van zijn topniveau komt. En misschien nog wel belangrijker: dat hij weer geniet van zijn sport.

1.054 dagen geleden won Dumoulin in Frans Baskenland op de voorlaatste dag van de Tour de France van 2018 een tijdrit van 31 kilometer. Sindsdien kreeg hij te maken met een slepende knieblessure, wisselde hij van ploeg en pauzeerde hij zijn carrière voor drie maanden omdat hij ongelukkig werd van het wielrennen.

Dat verklaart waarom de renner van Jumbo-Visma woensdag, op een onopvallende parkeerplaats vlak bij de rondweg van Emmen, zijn overwinning bij het NK tijdrijden vierde als een van zijn mooiste.

"Dit betekent heel veel", zei Dumoulin. "Mijn laatste overwinning was al zo lang geleden. Hoewel dit misschien niet de grootste wedstrijd is, ben ik hier ontzettend blij mee. Het is echt een overwinning op mezelf."

Nog geen half jaar geleden zat Dumoulin fysiek en mentaal zo slecht in zijn vel dat hij besloot om voor onbepaalde tijd te stoppen. "Ik was gewoon overtraind. Het is een heel naar gevoel als je je eigen lichaam niet meer kent. Dat je niet meer reageert op een training zoals je gewend bent. Mijn rustperiode is daarvoor heel goed geweest, want ik ken mijn lichaam nu weer. Dat is heel bijzonder om mee te maken."

Tom Dumoulin kan door zijn nationale titel met vertrouwen toewerken naar de Spelen. Tom Dumoulin kan door zijn nationale titel met vertrouwen toewerken naar de Spelen. Foto: ANP

'Dit was echt een goede tijdrit'

Dumoulin begon in mei weer serieus met trainen, met als grote doel de olympische tijdrit in Tokio op 28 juli. Anderhalve week geleden maakte hij in de Ronde van Zwitserland zijn rentree in het peloton en liet hij met een zestiende plek in de eerste en een vijfde plek in de tweede tijdrit al progressie zien.

Woensdag in Drenthe kwam de wereldkampioen tijdrijden van 2017 dicht in de buurt van het niveau uit zijn topjaren. Hij had 36 minuten en 6 seconden nodig voor het technische parcours van 32 kilometer, goed voor een gemiddelde snelheid van 49,2 kilometer per uur. Het verschil met de nummer twee Sebastian Langeveld was 27 seconden.

"Ik weet dat mijn basis nog heel smal is en dat ik daardoor wat wisselvallig ben, maar dit was voor mijn doen echt een heel goede tijdrit", zei Dumoulin. "Als ik een paar jaar geleden deze race had gereden, was ik er ook heel blij mee geweest."

De Limburger evenaarde met zijn vierde nationale tijdrittitel het record van Stef Clement. "Ik kreeg al een berichtje van Stef. Ik geniet echt van deze speciale zege. Dat mijn rustperiode nu al zo'n resultaat oplevert, is ontzettend mooi en ik wil daarvoor alle mensen die dicht bij me staan heel erg bedanken."

Maar de afgelopen maanden hebben Dumoulin ook geleerd dat er meer is dan alleen goede resultaten. "Ik hoop vooral dat ik een leukere renner ben geworden. Of dat nu wel of niet resultaat op gaat leveren de komende periode, is misschien nog niet eens het belangrijkste. Ik zit goed in mijn vel, dát is vooral heel mooi."