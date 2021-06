In haar enige test voor de olympische tijdrit van 28 juli in Tokio kreeg Annemiek van Vleuten woensdag bij de NK in Emmen een tik van Anna van der Breggen. Van Vleuten moet het gat met haar grote concurrente de komende drie weken zien te dichten tijdens een hoogtestage in Italië.

"Ik hoopte vandaag het vertrouwen te krijgen dat Anna nu zal hebben", zei de 38-jarige Van Vleuten na haar tijdrit. "Maar je kunt het ook omdraaien: de druk ligt niet meer bij mij. Ik ga zeker niet bij de pakken neerzitten, want ik weet dat ik beter kan dit."

De tweevoudig wereldkampioene en viervoudig Nederlands kampioene tijdrijden eindigde woensdag slechts als vierde. Van der Breggen sloeg in de chronorace van 32 kilometer een gat van liefst 53 seconden met de titelverdedigster.

"Ik was vandaag niet goed genoeg", aldus Van Vleuten. "Ik merkte meteen al dat mijn benen volliepen en ik kon aan mijn vermogen zien dat ik geen topdag had. Waarom dat zo was, weet ik niet."

Anna van der Breggen is nu regerend wereld- en Nederlands kampioene tijdrijden.

'Misschien kunnen Dumoulin en ik elkaar inspireren'

De NK op de weg deze week in Drenthe is voor Van Vleuten eigenlijk een korte pauze tussen twee lange hoogtestages in. De afgelopen drie weken was ze in Andorra en dinsdag - twee dagen na de wegrit van de NK - vertrekt ze voor drie weken naar de Noord-Italiaanse bergen.

"Ik neem mijn tijdritfiets mee, dus ik kan daar nog heel specifiek gaan trainen", aldus de renster van Movistar. "Het is niet dat ik het hiermee moet doen voor de Spelen, er komt nog een heel mooi trainingsblok aan."

"Volgens mij gaat Tom Dumoulin ook bij mij in de buurt zitten. We zitten een beetje in hetzelfde schuitje: we moeten er allebei nog een schepje bovenop doen. Ha, misschien kunnen we elkaar inspireren."

Van Vleuten kiest voor een heel ander traject richting Tokio dan Van der Breggen. De regerend olympische kampioene in de wegrit doet over anderhalve week mee aan La Course en gaat volgende maand van start in de Giro Rosa (2-11 juli), waar onder meer een ploegen- en een individuele tijdrit op het programma staan.

"Ik vind het niet lastig dat dit mijn laatste tijdrit voor de Spelen was", aldus Van Vleuten. "Natuurlijk had ik liever na vandaag een heel goed gevoel gehad voor de Spelen. Maar ik weet dat ik beter word van zo'n trainingsperiode van drie weken, en dat van wedstrijden rijden mijn niveau omlaaggaat. En ik weet nu dat ik de underdog ben voor de olympische tijdrit, dus achteroverleunen zit er niet in."