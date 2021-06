Anna van der Breggen heeft woensdag voor de tweede keer in haar carrière de Nederlandse titel op de tijdrit veroverd. De Zwolse bleef in Emmen Ellen van Dijk (tweede) en Lucinda Brand (derde) voor.

Van der Breggen kwam op het 32 kilometer tot een tijd van 39 minuten en 58 seconden. Daarmee was ze dertien seconden sneller dan Van Dijk, die in 2007, 2012, 2013 en 2018 Nederlands kampioene tijdrijden werd.

Brand gaf 32 seconden toe op de regerend wereldkampioene op zowel de weg als de tijdrit. Annemiek van Vleuten moest zich tevredenstellen met de vierde tijd. De titelverdedigster, die ook in 2014, 2016 en 2017 triomfeerde, was bijna een minuut langzamer dan de winnares.

De rensters legden tweemaal een ronde van 16 kilometer af en moesten daarin de Muur van Emmen bedwingen. Dat klimmetje was 600 meter lang met een gemiddelde stijging van 5,5 procent. In het laatste deel zat een sectie van liefst 20 procent stijging.

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten kwam niet verder dan de vierde tijd. Foto: ANP

Van der Breggen bezig aan laatste seizoen

De 31-jarige Van der Breggen werd in 2015 voor het eerst Nederlands kampioene op de tijdrit. Vorig jaar pakte ze voor het eerst de nationale titel op de weg.

Van der Breggen is bezig aan haar laatste seizoen als prof. Eerder op de dag maakte ze bekend dat ze in haar voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio deelneemt aan de Giro Rosa.

Later op de dag komen de mannen in actie bij de NK tijdrijden. Jos van Emden kan zijn titel niet verdedigen. Hij brak vorige maand vijf ribben bij een valpartij in de Giro d'Italia. Tom Dumoulin is wel van de partij.

Vorig jaar werd het NK tijdrijden in Emmen tot twee keer toe afgelast vanwege het coronavirus.