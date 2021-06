Anna van der Breggen doet in de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio mee aan de Giro Rosa, zo maakt haar ploeg SD Worx woensdag bekend. De Zwolse verdedigt haar titel in de Italiaanse wielerronde.

"Beide wedstrijden zijn belangrijk", vertelt Van der Breggen. "De Spelen zijn net een tikkeltje groter, maar de Giro Rosa is een prachtige koers en een geweldige voorbereiding op Tokio. De combinatie is gewoon goed: ik wil presteren in Italië en me tegelijkertijd ook voorbereiden op de Olympische Spelen."

De 31-jarige Van der Breggen schreef de Giro Rosa vorig jaar voor de derde keer in haar carrière op haar naam. De regerend wereldkampioene op de weg won de Giro d'Italia voor vrouwen ook in 2015 en 2017.

De Giro Rosa staat van 2 tot en met 11 juli op het programma. Enkele weken later rijdt Van der Breggen bij de Spelen zowel de wegwedstrijd (25 juli) als de tijdrit (28 juli). Op de weg verdedigt ze haar olympische titel.

Van der Breggen is bezig aan haar laatste seizoen als prof en wil daarin zowel genieten als presteren. "Tokio is niet het enige waar ik mee bezig ben. Het seizoen verloopt geweldig tot nu toe. Dat is het belangrijkste; dat ik op die voet verder ga."

Dit seizoen boekte Van der Breggen zes overwinningen. Zo was ze onder meer de sterkste in Omloop Het Nieuwsblad, de Waalse Pijl en de Ronde van Burgos.