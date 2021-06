Tejay van Garderen zet na veertien seizoenen als prof een punt achter zijn carrière. De 32-jarige renner van EF Education-NIPPO rijdt komend weekend met het Amerikaans kampioenschap op de weg zijn laatste koers.

"Ik voel dat ik niet meer de kracht heb van vroeger", meldt hij dinsdag op de website van zijn team. "Als ik eerlijk in de spiegel kijk, zeg ik: de ploeg kan momenteel in grote races acht renners opstellen aan wie ze meer hebben dan aan mij."

Van Garderen gold als een toptalent toen hij in 2012 vijfde werd in de Tour de France en de witte trui won voor beste jongere. Twee jaar later eindigde hij opnieuw als vijfde in de Tour.

Die resultaten in grote rondes wist hij in het vervolg van zijn carrière niet meer te benaderen. "Ik kan begrijpen dat sommige mensen meer van me hadden verwacht, omdat ze keken naar de prestaties die ik op jonge leeftijd leverde."

"Ik bleef daarna jarenlang hangen op een constant niveau. Het is jammer dat ik nooit die extra stap heb kunnen zetten. Dat willen mensen graag zien, want ze houden van winnaars."

Van Garderen, die zijn loopbaan in 2008 begon bij het opleidingsteam van Rabobank, werd in 2017 nog tiende in de Vuelta a España. Datzelfde jaar boekte hij in de Giro d'Italia zijn enige ritzege in een grote ronde. Verder won Van Garderen onder meer de Ronde van Californië en een rit in de Ronde van Zwitserland.