Chris Froome behoort 'gewoon' tot de selectie van Israel Start-up Nation voor de Tour de France. De viervoudig winnaar zal echter niet als kopman fungeren.

De Canadees Michael Woods is de kopman van Israel Start-Up Nation. Froome zal met zijn ervaring als wegkapitein fungeren.

"Als viervoudig winnaar kan zijn ervaring niet onderschat worden", zegt ploegleider Rik Verbrugghe op de website van het team. "Hij zal enorm waardevol zijn tijdens de koers."

In 2019 miste Froome de Tour door een zware valpartij en vorig jaar werd hij door zijn toenmalige ploeg INEOS thuisgelaten wegens tegenvallende prestaties. Daarop stapte de 36-jarige Brit over naar de veel kleinere ploeg uit Israel.

In de nadagen van zijn carrière heeft Froome zijn zinnen gezet op een vijfde eindzege in de Tour. Daarmee zou hij het record van Jacques Anqetuil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain evenaren.

Prestaties Froome ook dit jaar ondermaats

Maar ook dit jaar zijn de prestaties van Froome ondermaats. In het Critérium du Dauphiné werd hij begin deze maand 47e in het eindklassement, op liefst 41 minuten van winnaar Richie Porte. Tijdens een tijdrit werd hij ingehaald door Nils Politt, die een minuut later was gestart.

Vanwege die slechte vorm was de Tour-deelname van Froome allerminst zeker. Verbrugghe liet zich tijdens de Dauphiné ontvallen dat "een plek in de Tour-selectie wel verdiend moet worden".

De Belgische ploegleider hoopt dat Froome tijdens de Tour een stijgende lijn kan laten zien. "Tijdens het trainingskamp in de Alpen was hij al beter dan in de Dauphiné. We hopen dat hij in de Tour elke dag sterker wordt."

Froome extra gemotiveerd door moeizame periode

Froome zelf kijkt ernaar uit om na twee jaar afwezigheid terug te keren in de grootste wielerkoers ter wereld. "Het is een moeizame reis geweest, maar daardoor ben ik extra gemotiveerd."

"Ik heb keihard gewerkt om te staan waar ik nu ben. En hoewel ik geen kopman ben, heb ik er zin in om alles te geven voor ons team op weg naar Parijs."

De komende dagen maakt Israel Start-Up Nation de overige zes renners bekend die naast Woods en Froome volgende week zaterdag in Brest aan de Tour zullen beginnen.