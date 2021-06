Het wielercriterium van Boxmeer, Daags na de Tour, gaat ook dit jaar niet door. De koers stond voor maandag 19 juli gepland.

Volgens de organisatie zijn de coronamaatregelen "nog dusdanig streng" in juli dat tienduizenden toeschouwers verwelkomen onmogelijk is. "We kunnen niet anders besluiten dan een streep door Daags na de Tour te zetten."

"De datum van de ronde komt simpelweg te vroeg. In die periode geldt voor evenementen zonder toegangsbewijzen de voorwaarde dat de anderhalvemetermaatregel in acht moet worden genomen. Dat wordt een ondoenlijke zaak zodat alleen afgelasten nog overbleef", aldus rondebaas Pierre Hermans.

Het bestuur heeft nog gekeken naar de mogelijkheid om de ronde naar september te verschuiven, maar om verschillende redenen was dat volgens Hermans geen optie.

"Daarbij doen we de formule geweld aan. De magie van de Boxmeerse ronde is immers dat die een dag na de finish van de Tour de France wordt gehouden."

Vorig jaar ging het evenement in Boxmeer ook niet door. Dat was voor het eerst in 45 jaar. In 2019 werd de wedstrijd gewonnen door Mike Teunissen van Jumbo-Visma.