BORA-hansgrohe gaat met kopman Wilco Kelderman, sprinter Peter Sagan en debutant Ide Schelling naar de Tour de France. De belangrijkste wielerkoers van het jaar begint volgende week zaterdag in Brest.

"Onze doelen zijn een etappezege en een topvijfklassering in het algemeen klassement", zegt ploegmanager Ralph Denk op de website van BORA-hansgrohe.

"En natuurlijk hebben we ook de groene trui in gedachten, maar dat wordt een zware strijd. Wilco wordt onze leider in het klassement en Peter is de kopman in de sprintetappes en de glooiende ritten."

De dertigjarige Kelderman maakte afgelopen winter de overstap van DSM (voorheen Sunweb) naar de Duitse formatie. Daarbij werd al aangekondigd dat de geboren Amersfoorter kopman zou zijn in de Tour de France.

Hagenaar Ide Schelling maakt zijn debuut in de Tour. Foto: Getty Images

'Schelling heeft het zelf afgedwongen'

Vorige week meldde BORA dat ook Emanuel Buchmann de Tour gaat rijden. De Duitser zou zich dit jaar eigenlijk op de Giro richten, maar omdat hij daar moest opgeven, verschijnt hij nu ook in de Tour aan de start. De nummer vier van 2019 zal voornamelijk in dienst rijden van Kelderman, maar mag ook voor eigen kans gaan.

De 23-jarige Hagenaar Schelling debuteert in de Tour. Vorig jaar reed het talent in de Vuelta zijn eerste grote ronde ronde.

"Ik ben erg blij dat Ide als een van onze jonge talenten nu al naar de Tour gaat. Hij is pas een jaar prof", zegt Denk. "Hij heeft zich goed ontwikkeld en heeft dit zelf afgedwongen met goede resultaten."

"We willen erg offensief rijden in deze Tour", kondigt de teammanager aan. "Met Nils Politt, Lukas Pöstlberger en Ide Schelling hebben we renners die op bijna elk terrein goed uit de voeten kunnen en de klasse hebben om een rit te winnen vanuit de ontsnapping."

Tour-ploeg BORA-hansgrohe Wilco Kelderman (Ned)

Peter Sagan (Slw)

Emanuel Buchmann (Dui)

Patrick Konrad (Oos)

Lukas Pöstlberger (Oos)

Nils Politt (Dui)

Daniel Oss (Ita)

Ide Schelling (Ned)

BORA had keuze tussen sprinters Sagan en Ackermann

De 31-jarige Sagan begint aan zijn tiende Tour. Met zeven eindzeges in het puntenklassement is de Slowaak recordhouder, maar vorig jaar moest hij de groene trui aan de Ier Sam Bennett laten.

Het was nog onzeker of BORA dit jaar met Sagan of Pascal Ackermann naar de Tour zou gaan. "De keuzes waren erg moeilijk", zegt Denk. "We hebben er ook over nagedacht om Sagan en Ackermann allebei te selecteren."

"Uiteindelijk denken we dat Pascal nu niet het benodigde niveau heeft om een succesvol Tour-debuut te maken."