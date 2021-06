Remco Evenepoel hecht veel waarde aan zijn eindoverwinning in de Ronde van België. Het 21-jarige toptalent won zijn eerste rittenkoers sinds zijn zware val in de Ronde van Lombardije van vorig jaar.

"Dit is toch een teken dat ik weer op de goede weg ben naar topniveau", zei Evenepoel. De Belg van Deceuninck-Quick-Step bleef in het eindklassement zijn land- en ploeggenoot Yves Lampaert 46 seconden voor.

Vorig jaar augustus kwam Evenepoel hard ten val in een afdaling in de Ronde van Lombardije. Hij brak zijn bekken en was daardoor maandenlang uitgeschakeld.

De Ronde van België was zijn derde koers sinds hij in mei zijn rentree maakte in de Giro d'Italia, waarin hij moest opgeven na een val in de zeventiende rit. Evenepoel legde de basis voor zijn eindzege in België in de eerste twee etappes. Hij werd tweede in de openingsrit en won de tweede etappe, een individuele tijdrit door Knokke-Heist.

Van links naar rechts: Yves Lampaert, Mark Cavendish en Remco Evenepoel. Van links naar rechts: Yves Lampaert, Mark Cavendish en Remco Evenepoel. Foto: AFP

'Deze overwinning doet mij enorm deugd'

De overwinning betekent veel voor Evenepoel. "Ik vind dit heel belangrijk na alles wat ik heb meegemaakt. Het doet mij enorm deugd deze overwinning te pakken."

"Ik wil dan ook iedereen bedanken die mij geholpen en gesteund heeft", vervolgde hij. "Eerst om me klaar te maken voor de Ronde van Italië en daarna hier, waar ik twee zeges kan pakken. Ik maak een goede progressie door, maar er is nog meer tijd nodig. Dat komt wel in orde."

Evenepoel noemt de eindzege en zeker de winst in de tijdrit een enorme boost met het oog op de Belgische kampioenschappen op de weg en de tijdrit. "Het betekent ook dat het een goede beslissing was om hier te starten", besloot hij.