Lorena Wiebes heeft opnieuw een eendagskoers in Vlaanderen op haar naam geschreven. De 22-jarige Mijdrechtse sprintte zondag naar de overwinning in de Flanders Diamond Tour.

Wiebes bleef na ruim 136 kilometer van en naar het Belgische Nijlen de Italiaanse Chiara Consonni (tweede) en haar landgenote Amber van der Hulst (derde) voor. Ook Arianna Pruisscher (negende) eindigde in de top tien.

Een week geleden was Wiebes ook al de sterkste in Dwars door de Westhoek, eveneens een eendagskoers in Vlaanderen.

In totaal heeft Wiebes dit jaar nu zeven zeges geboekt. Eerder dit seizoen won de Nederlands kampioene op de weg van 2019 de Scheldeprijs, de proloog in het Festival Elsy Jacobs, de GP Eco-Struct en twee etappes in de Thüringen Ladies Tour.