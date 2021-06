Richard Carapaz heeft zondag de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Ecuadoraan sloeg in de lastige slotrit, die werd gewonnen door de Zwitser Gino Mäder, enkele speldenprikjes van Rigoberto Urán af en hield stand.

De 28-jarige Carapaz, die donderdag de vijfde etappe won, verdedigde in de slotrit een voorsprong van zeventien seconden op nummer twee Urán en kwam samen in een groepje met de Colombiaan over de finish.

Achter Carapaz en Urán eindigde Jakob Fuglsang op ruim een minuut als derde in het eindklassement. Sam Oomen was op de achtste plaats en ruim vier minuten achterstand de beste Nederlander in de rangschikking.

Carapaz boekte zijn eerste eindoverwinning sinds hij in 2019 de Giro d'Italia op zijn naam schreef. Behalve de rit- en eindzege in Zwitserland won hij daarna alleen een etappe in de Ronde van Polen.

De 24-jarige Mäder troefde in de strijd om de ritzege de Canadees Michael Woods af. De Zwitser won precies een maand geleden ook al een etappe in de Giro.

Poels vroeg alleen in de aanval

De achtste etappe voerde het peloton over 159,5 kilometer van en naar Andermatt. Onderweg lagen twee beklimmingen van de eerste categorie en één van de hoogste categorie. De finish lag kort na de afdaling van de laatste klim.

Bij de start was Julian Alaphilippe, de nummer drie van het klassement, er niet meer bij. De Fransman stond zijn vriendin bij voor de geboorte van hun eerste kind.

Vrijwel direct na de start koos Wout Poels de aanval, maar hij kreeg niemand met zich mee. De Limburger kwam als eerste boven op de Oberalppass, de eerste col van de dag, en kreeg vervolgens gezelschap van veertien andere renners.

Carapaz slaat speldenprikjes Urán af

Samen met onder anderen Tiesj Benoot, Dries Devenyns en Marc Soler bouwde Poels een voorsprong van ruim twee minuten op. Nog voor de Gotthardpass, de laatste klim van de dag, viel de kopgroep uiteen en moest Poels lossen.

Aan de voet van de 13 kilometer lange slotklim met een gemiddelde stijging van 6,8 procent vormde zich een groepje van vijf renners, terwijl het uitgedunde peloton snel dichterbij kwam. Hermann Pernsteiner bleef als laatste vluchter over en werd op 18 kilometer van de finish ingerekend door de favorietengroep.

Niet veel later ging Urán in de aanval, maar hij kreeg geen ruimte. Woods slaagde er wel in om weg te komen, kreeg even gezelschap van Mattia Cattaneo en ging vervolgens solo verder. Carapaz sloeg daarna nog een speldenprikje van Urán af en gaf de eindzege niet meer uit handen.

In de afdaling naar de finish sloot Mäder aan bij Woods en zij mochten strijden om de ritzege. In de sprint-à-deux bleek Mäder de sterkste. Kort daarna kwam Carapaz in een groepje met Urán over de streep.