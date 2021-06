Mark Cavendish heeft zondag de slotrit in de Ronde van België gewonnen. De leidende positie in het klassement van zijn ploeggenoot Remco Evenepoel kwam niet meer in gevaar.

De slotrit voerde de renners over 178 vlakke kilometers van Turnhout naar Beringen. Diverse Nederlandse renners (onder wie Luuc Bugter, Corné van Kessel, Piotr Havik en Ryan Kamp) gingen in de aanval, maar zij konden de massasprint niet voorkomen.

De 36-jarige Cavendish troefde in die sprint de Belg Tim Merlier (tweede) en de Duitser Pascal Ackermann af. Eerder dit seizoen won de ervaren Brit al vier ritten in de Ronde van Turkije.

Dylan Groenewegen werd vierde in de massasprint. In de voorgaande ritten in België kon de renner van Jumbo-Visma zich niet mengen in de strijd om de dagzege.

Het 21-jarige toptalent Evenepoel, die net als Cavendish voor Deceuninck-Quick-Step rijdt, veroverde de leiderstrui al in de eerste etappe en won daarna een individuele tijdrit. De derde en vierde etappe in België waren een prooi voor de Australische sprinter Caleb Ewan.

In 2019 wist Evenepoel de Ronde van België ook al te winnen. Vorig jaar ging de koers niet door wegens het coronavirus.