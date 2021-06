Tom Dumoulin weet dat hij nog moet verbeteren om volgende maand een medaille te pakken op de olympische tijdrit, maar de dertigjarige renner was zaterdag meer dan tevreden na zijn vijfde plek in de klimtijdrit van de Ronde van Zwitserland.

"Hier word ik blij van. Dit bevestigt dat mijn niveau wel redelijk is", zegt Dumoulin op de site van zijn ploeg Jumbo-Visma.

De Limburger rijdt in Zwitserland zijn eerste koers sinds hij in januari een pauze nam omdat hij niet meer genoot van wielrennen. Afgelopen zondag werd hij in de eerste etappe zestiende in een korte, vlakke tijdrit.

Zaterdag bewees Dumoulin dat hij progressie boekt door in een lastige chronorace van 23,2 kilometer - de renners moesten op en af een klim van de eerste categorie - de vijfde plek voor zich op te eisen. Hij had een flinke achterstand op winnaar Rigoberto Urán (56 seconden), maar gaf slechts zestien tellen toe op de nummer twee Julian Alaphilippe.

"Hier kunnen we op verder bouwen de komende weken. Het geeft mij veel vertrouwen", aldus Dumoulin. "Ik voel mij deze week met de dag beter worden. Als ik in topvorm ben, denk ik dat ik hier meestrijd voor de ritzege."

De Giro-winnaar van 2017 richt al zijn pijlen op de tijdrit in Tokio op 28 juli. "Het moet zeker nog beter om op de Olympische Spelen mee te doen voor de prijzen. Ik denk dat ik het vandaag vooral heb laten liggen in de laatste kilometer van de klim. Daar blies ik mezelf wat op en had ik moeite om mijn tempo te houden. Maar al met al waren de twee tijdritten hier geslaagde testen."