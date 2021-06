Tom Dumoulin heeft zaterdag progressie getoond op zijn route naar de Olympische Spelen van Tokio. De dertigjarige renner eindigde als vijfde in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland, een lastige tijdrit. De ritzege ging naar een oppermachtige Rigoberto Urán, terwijl Richard Carapaz de leiderstrui behield met nog één dag te gaan.

De Ronde van Zwitserland koos op de voorlaatste dag voor een atypische tijdrit. De chronorace van 23,2 kilometer bestond bijna in zijn geheel uit de beklimming en vervolgens de afdaling van de Oberalppass, een col van eerste categorie. De materiaalkeuze was daardoor erg belangrijk. Dumoulin koos voor zijn tijdritfiets met tijdritwielen.

De renner van Jumbo-Visma zette bij het tussenpunt, op de top van de klim, de zesde tijd neer en won in de afdaling naar de finish nog een plaats. Met zijn eindtijd van 36 minuten en 58 seconden gaf Dumoulin 56 seconden toe op Urán.

Julian Alaphilippe, die de hele tijdrit op zijn gewone fiets reed, zette de tweede tijd neer. Hij was liefst veertig seconden langzamer dan Urán. De Fransman zal zondag niet meer starten in de slotrit in Zwitserland, omdat zijn vrouw op het punt van bevallen staat.

De Zwitser Gino Mäder klokte de derde tijd (36.56), terwijl Carapaz vierde werd in dezelfde tijd. De kopman van INEOS Grenadiers behield de gele leiderstrui, maar zijn voorsprong op Urán is nog maar zeventien seconden.

Sam Oomen is de beste Nederlander in het klassement. De renner van Jumbo-Visma staat na een 24e plek in de tijdrit (38.16) op de achtste plaats in de algemene rangschikking, op 3.39 minuten van Carapaz. Wout Poels is de nummer vijftien (+5.58 minuten). Dumoulin (44e) speelt geen rol in het klassement.

Uitslag etappe 7 Ronde van Zwitserland 1. Rigoberto Urán (Col): 36.02 minuten

2. Julian Alaphilippe (Fra) +0.40

3. Gino Mäder (Zwi) +0.54

4. Richard Carapaz (Ecu) +0.54

5. Tom Dumoulin (Ned) +0.56

Dumoulin hoopt op succes bij olympische tijdrit

Dumoulin reed afgelopen zondag met de eerste etappe in Zwitserland zijn eerste koers in 221 dagen. De Giro-winnaar van 2017 nam begin dit jaar een pauze omdat hij niet meer genoot van wielrennen.

De Limburger bereidt zich via de Ronde van Zwitserland, het NK tijdrijden en het NK op de weg voor op zijn grote doel, de olympische tijdrit bij de Spelen in Tokio op 28 juli.

De winnaar van zilver bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 eindigde als zestiende bij de tijdrit op de openingsdag in Zwitserland. Dat was een kortere (10,9 kilometer) en volledig vlakke chronorace. In Tokio moet er net als zaterdag in Zwitserland flink geklommen worden in de 44,2 kilometer lange tijdrit.

De Ronde van Zwitserland wordt zondag afgesloten met een zware bergrit. De finish in Andermatt ligt 15 kilometer na de top van de Gotthardpass, een lange klim van de buitencategorie.