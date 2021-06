Caleb Ewan heeft zaterdag zijn tweede zege op rij geboekt in de Ronde van België. De Australische renner van Lotto Soudal won na de derde etappe ook de vierde etappe.

Ewan was na 152,7 kilometer van en naar Hamoir oppermachtig in de massasprint. Hij bleef de Fransman Bryan Coquard (tweede) en de Italiaan Davide Ballerini (derde) voor. Ide Schelling was de beste Nederlander op de zesde plaats.

Vrijdag flikte Ewan hetzelfde kunstje en daarmee schreef hij voor het eerst een rit op zijn naam sinds zijn veelbesproken opgave in de Giro d'Italia. Hij kreeg toen flink wat kritiek omdat hij volgens velen na drie ritzeges een pijnlijke knie veinsde.

Remco Evenepoel behield eenvoudig de leiding in het algemeen klassement. De Belg van Deceuninck-Quick-Step verdedigt zondag in de vlakke slotetappe van Turnhout naar Beringen een comfortabele voorsprong.

Van der Hoorn en Bugter in kopgroep

In de koninginnenrit van de Ronde van België door de Ardennen zaten twee Nederlanders, Taco van der Hoorn en Luuc Bugter in de zestallige kopgroep van de dag. Zij reden een voorsprong van een kleine zes minuten bij elkaar.

Van der Hoorn, Jonas Rickaert en Samuele Zoccarato bleven als laatsten over, maar ook zij werden uiteindelijk ingerekend door het peloton. Op de laatste klim van de dag - op zeven kilometer van de finish - was iedereen weer bij elkaar.

Alle favorieten voor de ritzege overleefden de Côte d’Odeigne. Niemand slaagde erin om serieus de demarreren, waarna Ewan in de massasprint perfect in stelling werd gebracht door zijn ploeggenoten en hij het vakkundig afmaakte.

Jan-Willem van Schip ontbrak aan de start in de vierde etappe. De renner van Beat werd op aandringen van de UCI uit koers gezet, omdat hij vrijdag een stuur had gebruikt dat niet aan de regels voldeed. Beat tekende protest aan, maar dat leverde niets op.