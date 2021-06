De organisatie van de Ronde van België heeft Jan-Willem van Schip uit de koers gezet. Het voor hem op maat gemaakte stuur waarmee de Nederlander vrijdag de derde etappe reed, voldoet niet aan de nieuwe regels van de internationale wielrenunie UCI.

Op aandringen van de UCI besloot de organisatie daarom om Van Schip uit de Ronde van België te zetten. De ploeg van de Nederlandse renner, Beat, legt zich daar niet zomaar bij neer.

"We blijven strijdbaar, net als Jan-Willem tijdens de race. De kans is klein, maar we doen er alles aan om Jan-Willem weer op de startlijst te krijgen. Tot dan, #FreeJanWillem", meldt de ploeg op Twitter.

Volgens Beat had Van Schip voorafgaand aan de derde etappe zijn opvallende stuur laten keuren door de jury. Die gaf de Nederlander toestemming om te rijden met het zogeheten ABB-stuur met verlengde beugels, waarop een renner zijn volledige onderarmen kan leggen om zo een meer aerodynamische houding aan te nemen.

Van Schip reed een groot deel van de etappe voorop in een kopgroep. Via Twitter riepen enkele renners de UCI op om actie te ondernemen, omdat het stuur volgens hen niet aan de regels voldoet.

De Ronde van België eindigt zondag. Van Schip ging aan kop in het klassement van de strijdlustigste renner.