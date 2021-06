Rui Costa is vrijdag een etappezege in de Ronde van Zwitserland afgenomen. De Portugees week in de sprint van zijn lijn, waarna de jury de Deen Andreas Kron uitriep tot dagwinnaar.

Kron maakte na de finish misbaar richting Costa, die hem hinderde in de sprint licht bergop. Enkele minuten later wees de jury de renner van Lotto Soudal als winnaar aan. Costa gaat als nummer twee de boeken in.

Antwan Tolhoek was op de achtste plek de beste Nederlander. Hij gaf slechts drie seconden toe op de etappewinnaar.

Het peloton finishte een kleine drie minuten na de kopgroep. De Ecuadoraanse INEOS-renner Richard Carapaz behield zonder veel moeite zijn leiderstrui.

De zesde etappe over drie beklimmingen en 130 kilometer van Fiesch naar Disentis Sedrun ging van start zonder Mathieu van der Poel. De tweevoudig etappewinnaar en drager van de puntentrui was verkouden en wilde met het oog op de NK en de Tour de France geen risico nemen.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de onreglementaire sprint van Rui Costa.

Wereldkampioen Alaphilippe vroeg ten aanval

Julian Alaphilippe, een andere renner die in de eerste week van de Tour een gooi wil doen naar de gele trui, viel al vroeg in de etappe aan. De wereldkampioen kreeg op zijn 29e verjaardag onder anderen Movistar-renner Marc Soler mee.

Met nog 60 kilometer te gaan werd de kopgroep met Alaphilippe ingelopen, waarna ruim dertig renners wegreden uit het peloton. Onder hen waren de Nederlanders Tolhoek en Gijs Leemreize.

Costa, Hermann Pernsteiner en Kron bleken de sterkste van de kopgroep. De Portugese oud-wereldkampioen, die de Ronde van Zwitserland al driemaal wist te winnen, won met pijn en moeite de sprint. De jury oordeelde dat hij dat onreglementair deed.

Zaterdag staat er een klimtijdrit op het programma in Zwitserland, waarin Tom Dumoulin zich hoopt te onderscheiden. Zondag eindigt de rittenkoers met opnieuw een bergetappe.