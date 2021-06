Caleb Ewan heeft vrijdag de derde etappe in de Ronde van België op zijn naam geschreven. De Australiër, die vorige maand hevig bekritiseerd werd nadat hij vroegtijdig was afgestapt in de Giro d'Italia, was met overmacht de sterkste in de massasprint heuvelop.

De 26-jarige Ewan had op de streep in Scherpenheuvel een fietslengte voorsprong op de Duitser Pascal Ackermann, die als tweede eindigde. De Deen Michael Mørkøv, die meestal sprints voorbereidt, werd derde.

Met Danny van Poppel (vierde), Olav Kooij (zevende) en Nils Eekhoff (tiende) sprintten drie Nederlanders naar een plek in de top tien. Dylan Groenewegen zat niet van voren.

Remco Evenepoel behield de leiderstrui in de Ronde van België, die nog tot en met zondag duurt.

Ewan kreeg veel kritiek toen hij een kleine maand geleden na winst van de zevende etappe uit de Giro d'Italia stapte vanwege pijn in zijn knie. Verschillende wielervolgers geloofden dat verhaal niet en dachten dat de kopman van de Belgische ploeg Lotto Soudal de koers verliet om zich in alle rust voor te bereiden op de Tour de France.

Eddy Merckx zei in de Belgische krant Het Nieuwsblad zelfs dat Ewan geen respect had getoond voor de koers en een straf verdiende. De topsprinter belde vervolgens met de wielerlegende en schreef op sociale media dat hij teleurgestelder dan wie dan ook was dat hij de Giro niet kon uitrijden.

Uitslag derde Ronde van België 1. Caleb Ewan (Aus)

2. Pascal Ackermann (Dui) z.t.

3. Michael Mørkøv (Den) z.t.

4. Danny van Poppel (Ned) z.t.

5. Matteo Moschetti (Ita) z.t.

Van Poppel gaat sprint als eerste aan

Na een heuvelachtige openingsrit en een tijdrit op donderdag was het vrijdag in de derde etappe (Gingelom-Scherpenheuvel over 174 kilometer) van de Ronde van België de beurt aan de sprinters.

De Nederlandse hardrijder Jan-Willem van Schip probeerde samen met de Belgen Cédric Beullens, Laurens Sweeck en Andreas Goeman en de Italiaan Mirco Maestri een massasprint te voorkomen, maar op ruim 2 kilometer van de streep werden de laatste vluchters teruggepakt.

Danny van Poppel ging de sprint als eerste aan, maar Ewan was duidelijk de sterkste op de oplopende finishstraat. De Australiër boekte twee weken voor de start van de Tour zijn vierde overwinning van het jaar.