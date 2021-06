Mathieu van der Poel stapt vrijdag niet meer op voor de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. De voormalig klassementsleider is licht verkouden en zijn ploeg wil geen risico nemen richting het NK op de weg en de Tour de France.

"De regen van de afgelopen dagen heeft ervoor gezorgd dat Mathieu van der Poel last heeft van een lichte verkoudheid", meldt Alpecin-Fenix op Twitter.

"Hoewel hij heel erg uitkeek naar de komende etappes, heeft de medische staf van de ploeg besloten om hem uit de Ronde van Zwitserland te halen, met het oog op zijn komende doelen."

Het team van Van der Poel laat weten dat de Nederlands kampioen en zijn ploeggenoten iedere twee dagen zijn getest op het coronavirus. Alle tests waren negatief.

Van der Poel won twee etappes

De 26-jarige Van der Poel reed in Zwitserland zijn eerste wegkoers sinds de Ronde van Vlaanderen van begin april. Hij was zeer succesvol met twee ritzeges en twee dagen in de gele leiderstrui. Hij raakte de leiding in het algemeen klassement donderdag in de eerste bergrit kwijt aan Richard Carapaz.

Van der Poel hoopt volgende week zondag in Drenthe zijn nationale titel op de weg te prolongeren. Op 26 juni begint hij aan zijn eerste Ronde van Frankrijk.

De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag. Vrijdag staat er een bergetappe met twee cols van de eerste categorie en finish bergop op het programma.