Richard Carapaz heeft donderdag de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Mathieu van der Poel ging vroeg in de aanval en verloor uiteindelijk de leiderstrui aan de Ecuadoraanse ritwinnaar.

Carapaz was in de 175 kilometer lange etappe tussen Gstaad en Leukerbad met finish bergop te sterk voor Jakob Fuglsang. Het duo had een voorsprong van 39 seconden op de overige favorieten.

Van der Poel, die al twee etappes wist te winnen in Zwitserland, verraste door al vroeg in de aanval te gaan. De Nederlands kampioen kreeg gezelschap van de Oostenrijker Hermann Pernsteiner en de Spanjaard Sergio Samitier.

Aan de voet van de tweede van drie zware beklimmingen werd de kopgroep met Van der Poel weer ingerekend door het peloton. Jumbo-Visma-renner Antwan Tolhoek probeerde vervolgens weg te rijden.

Uitslag vijfde etappe 1. Richard Carapaz (INEOS)

2. Jakob Fuglsang (Astana) z.t.

3. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) +0.39

4. Lucas Hamilton (BikeExchange) z.t.

5. Rigoberto Urán (EF Education) z.t.

Oomen en Tolhoek beste Nederlanders

De kleine klimmer werd al snel overvleugeld door de Colombiaan Esteban Chaves. Hij ging bijna onderuit in de afdaling, waardoor Fuglsang kon aansluiten.

Op de slotklim ging Fuglsang solo, waarna Carapaz zich bij hem voegde. De voormalig Giro-winnaar probeerde de Deen van Astana zonder succes af te schudden, maar bleek in de sprint wel de snelste.

Sam Oomen (tiende) en Tolhoek (elfde) waren de beste Nederlanders. Wout Poels werd 25e en Tom Dumoulin kwam op ruim 12 minuten als 51e binnen.

Van der Poel behoudt nog wel de leiding in het puntenklassement. Vrijdag en zondag staan er nog bergritten op het programma in Zwitserland en zaterdag is er een klimtijdrit van 23 kilometer.