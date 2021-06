De Grand Prix de Montréal en de Grand Prix van Québec worden voor het tweede jaar op rij niet gehouden. De organisatoren hebben vanwege de coronapandemie opnieuw een streep moeten zetten door de Canadese WorldTour-koersen.

De GP van Québec stond op 10 september op de kalender, terwijl de GP de Montréal twee dagen later geprogrammeerd stond. De koersen staan volgend jaar wel weer op de rol, op 9 en 11 september.

"De afgelopen maanden hebben we voortdurend overleg gehad met de betrokken instanties en de internationale wielerfederatie UCI. Er zijn verschillende scenario's overwogen", aldus Serge Arsenault, president van organisator Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM).

"Tot op de dag van vandaag hebben de organisatoren van grote Canadese evenementen nog steeds niet de garantie dat de coronaregels aan het einde van de zomer versoepeld zullen worden. Er zijn nog te veel onzekerheden over de opening van de grenzen en de verplichte quarantaine. Het zou niet respectvol naar de renners zijn geweest om dit besluit langer uit te stellen."

Vorig jaar gingen de Canadese WorldTour-koersen ook al niet door vanwege de coronapandemie. De renners en stafleden zouden toen bij aankomst veertien dagen in quarantaine moeten en dat was gezien het drukke wielerschema geen optie.

De Grand Prix de Montréal werd in 2019 voor het laatst verreden en gewonnen door de Belg Greg Van Avermaet. De Australiër Michael Matthews van Team Sunweb ging toen aan de haal met de zege in de Grand Prix van Québec. Robert Gesink wist als enige Nederlander beide koersen te winnen. Hij zegevierde in 2010 in Montréal, drie jaar later kwam hij als eerste over de streep in Québec.