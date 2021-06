Lars Boom maakt een week na zijn vertrek bij Liv Racing de pikante overstap naar het vrouwenteam van SD Worx. De oud-profrenner gaat op 1 oktober aan de slag bij de Nederlandse formatie.

De 35-jarige Boom tekent een contract voor twee jaar bij de WorldTour-ploeg van onder anderen Anna van der Breggen en Chantal van den Broek-Blaak, die na dit seizoen verdergaan als ploegleider. In de wintermaanden zal hij bovendien de Hongaarse Kata Blanka Vas begeleiden bij crossen in het mountainbike en veldrijden.

Boom geeft in een persverklaring van SD Worx toe dat hij lang heeft moeten nadenken over de beruchte overstap. "Ik had het bij mijn vorige ploeg goed naar mijn zin. Maar wanneer de beste vrouwenploeg uit het peloton bij je aanklopt, voelt dit natuurlijk als een mooie en unieke kans."

Liv Racing beëindigde vorige week woensdag het contract met Boom omdat de ploeg achter de schermen al druk bezig is met de komende seizoenen en de Brabander zodoende over concurrentiegevoelige informatie zou kunnen beschikken.

Boom was bezig aan zijn eerste seizoen als ploegleider in het vrouwenpeloton. De voormalig renner van Rabobank, die in 2014 een etappe in de Tour de France won, was eerder prestatiemanager bij Liv Racing.