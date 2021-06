Emanuel Buchmann gaat later deze maand toch van start in de Tour de France. De nummer vier van 2019 zal in dienst rijden van kopman Wilco Kelderman.

De Giro d'Italia was dit jaar oorspronkelijk het hoofddoel voor Buchmann, maar de Duitser moest in de vijftiende etappe opgeven met een hersenschudding en enkele andere verwondingen.

"Mijn valpartij in de Giro was erg bitter. Ik stak in een goede vorm en was ervan overtuigd dat ik een mooie uitslag had kunnen neerzetten", zegt Buchmann donderdag op de website van BORA.

De 28-jarige klimmer is inmiddels hersteld van zijn verwondingen. "Mijn knie was nog lange tijd wat beurs, maar inmiddels is alles oké. Ik voel me fit, al is het afwachten hoe mijn vorm in de Tour zal zijn. Zeker omdat ik me niet een aantal maanden heb kunnen voorbereiden zoals bij de Giro."

Wilco Kelderman werd vorige week vierde in het eindklassement van de Dauphiné, zijn laatste voorbereidingskoers op de Tour. Foto: Getty Images

'Kelderman staat optimaal voorbereid aan de Tour'

Daarom zal Buchmann in de Tour in een ondersteunende rol voor Kelderman rijden, al krijgt hij wel de vrijheid om aan te vallen. Kelderman maakte afgelopen winter de overstap van DSM naar BORA en is in de Tour de kopman van de Duitse formatie.

"Ik schrijf het algemeen klassement niet bij voorbaat af. Maar met Wilco hebben we een kopman die optimaal voorbereid aan de start staat", zegt Buchmann.

"Hij is onze duidelijke nummer één. Ik zal hem volledig steunen waar nodig en zal de Tour zonder druk rijden. Als het mogelijk is, ga ik mee in de ontsnapping."

Het Grand Départ van de Tour is op 26 juni in Brest.