Tadej Pogacar heeft donderdag na een lange aanval de tweede etappe in de Ronde van Slovenië gewonnen. Met de koers in eigen land bereidt de renner van UAE Emirates zich voor op de Tour de France, waar hij de gele trui verdedigt.

Pogacar nam in de Ronde van Slovenië ook de leiderstrui over van Phil Bauhaus. De Duitser won woensdag de openingsrit in een massasprint.

De Sloveen viel met 23 kilometer te gaan aan op de voorlaatste klim. Hij hield ruim een minuut voorsprong over op een achtervolgende groep van tien renners.

Op 1.23 van Pogacar legde zijn landgenoot Matej Mohoric (Bahrain Victorious) beslag op de tweede plaats. De rit werd gedomineerd door de ploeg van Pogacar. Ook Diego Ulissi (derde), Rafal Majka (zevende) en Jan Polanc (tiende) eindigden vooraan.

Vijfde zege voor Pogacar in 2021

Het is voor Pogacar zijn vijfde dagsucces dit seizoen. Eerder won de Sloveen Luik-Bastenaken-Luik en boekte hij etappezeges in de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland.

In de VAE en de Tirreno schreef hij ook het eindklassement op zijn naam, in het Baskenland ging de zege naar Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic.

De Tour de France begint op 26 juni in Brest. Pogacar geldt samen met Roglic en INEOS-renner Geraint Thomas als grote favoriet voor de grootste wielerkoers van het jaar.