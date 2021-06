Remco Evenepoel heeft zijn leidende positie in de Ronde van België verstevigd. De Belg van Deceuninck-Quick-Step won donderdag de 11,2 kilometer lange tijdrit in Knokke-Heist. In de Ronde van Slovenië schreef Tour-winnaar Tadej Pogacar de tweede etappe op zijn naam.

Evenepoel werd woensdag in de openingsrit nog geklopt door zijn landgenoot Robbe Ghys. Dankzij onderweg verdiende bonificatieseconden pakte hij echter wel de leiderstrui, waardoor hij als laatste van start mocht gaan in de individuele tijdrit.

In die tijdrit werd het een nek-aan-nekrace met zijn ploeggenoot Yves Lampaert. Zowel bij het enige tussenpunt als bij het ingaan van de laatste kilometer noteerden de twee precies dezelfde tijd. Aan de streep was Evenepoel twee seconden sneller.

De Nieuw-Zeelandse Jumbo-Visma-renner Finn Fisher-Black eindigde op achttien seconden als derde. Koen Bouwman was op de achtste plaats de beste Nederlander.

Evenepoel gaf vorige maand op in Giro

In het klassement heeft Evenepoel al een marge van 45 seconden op nummer twee Lampaert. Bouwman staat op de zesde plaats.

Voor de 21-jarige Evenepoel is de Ronde van België zijn eerste rittenkoers sinds zijn opgave in de Giro d'Italia vorige maand. Hij leek in Italië even mee te gaan doen om de podiumplaatsen, maar na wat mindere dagen en een zware val stapte hij af.

De Ronde van België gaat vrijdag verder met een vlakke rit naar Scherpenheuvel-Zichem, waar kansen liggen voor de sprinter. De vijfdaagse ronde, die geen deel uitmaakt van de WorldTour, eindigt zondag.

Tadej Pogacar draait in de Ronde van Slovenië warm voor de Tour de France. Tadej Pogacar draait in de Ronde van Slovenië warm voor de Tour de France. Foto: EPA

Pogacar rijdt Bauhaus uit leiderstrui

In de Ronde van Slovenië nam Pogacar, die zich in eigen land voorbereidt op de Tour de France, de leiderstrui over van Phil Bauhaus. De Duitser won woensdag de openingsrit in een massasprint.

De Sloveen viel met 23 kilometer te gaan aan op de voorlaatste klim. Hij hield ruim een minuut voorsprong over op een achtervolgende groep van tien renners.

Op 1.23 van Pogacar legde zijn landgenoot Matej Mohoric (Bahrain Victorious) beslag op de tweede plaats. De rit werd gedomineerd door de ploeg van Pogacar. Ook Diego Ulissi (derde), Rafal Majka (zevende) en Jan Polanc (tiende) eindigden vooraan.

Vijfde zege voor Pogacar in 2021

Het is voor Pogacar zijn vijfde dagsucces dit seizoen. Eerder won de Sloveen Luik-Bastenaken-Luik en boekte hij etappezeges in de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland.

In de VAE en de Tirreno schreef hij ook het eindklassement op zijn naam, in het Baskenland ging de zege naar Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic.

De Tour de France begint op 26 juni in Brest. Pogacar geldt samen met Roglic en INEOS-renner Geraint Thomas als grote favoriet voor de grootste wielerkoers van het jaar.