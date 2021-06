Annemiek van Vleuten doet dit jaar niet mee aan de Giro Rosa. Volgens de tweevoudig winnares past de prestigieuze Italiaanse rittenkoers niet in haar voorbereiding op de Olympische Spelen. Ook La Course zal ze laten schieten.

De 38-jarige Van Vleuten laat weten dat ze na de NK tijdrijden (16 juni) en de NK op de weg (19 juni) op hoogtestage gaat in voorbereiding op de Olympische Spelen. De wegwedstrijd in Tokio is op 25 juli, de tijdrit drie dagen later.

"Het doet me heel veel pijn om de Giro Rosa niet te rijden, want het is mijn favoriete koers", schrijft Van Vleuten woensdag op haar website. "Maar elke keer als ik denk ik ga hem toch gewoon rijden, dan kijk ik weer even naar het litteken op mijn pols, waar ik vijf dagen voor het WK tijdrijden mijn pols brak in de Giro. "

Ook in La Course, de eendaagse wedstrijd voor wielrensters rondom de Tour de France, gaat ze op 26 juni niet van start. "La Course zou ik eerst wel rijden, maar toen ze besloten de Mûr-de-Bretagne eruit te halen en ons een dag eerder te laten koersen, heb ik besloten de wedstrijd uit mijn programma te halen."

Van Vleuten brak vorig jaar pols in Giro Rosa

De voor het Spaanse Movistar rijdende Van Vleuten is momenteel op trainingskamp in Andorra. Na de NK vertrekt ze naar Italië, om in Passo di Foscagno op hoogtestage te gaan.

"Ik heb altijd de ervaring dat als ik met een hoog niveau naar een hoogtestage ga en dan hard ga trainen, het niveau weer een stapje hoger komt. Ik probeer ook mijn vaardigheden op de tijdritfiets te verbeteren. Dat heeft te maken met het parcours van Tokio, dat niet vlak is."

Van Vleuten won de Giro Rosa in 2018 en 2019. Vorig jaar moest ze opgeven nadat ze bij een val haar linkerpols brak. De eindzege ging toen naar Anna van der Breggen. Dit jaar is de Italiaanse koers van 2 tot en met 11 juli.