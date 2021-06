Mathieu van der Poel mag ook donderdag van start in de gele leiderstrui in de Ronde van Zwitserland. De Nederlands kampioen finishte woensdag in de vierde etappe in het peloton. De rit werd gewonnen door de Zwitser Stefan Bissegger, die de sterkste was van een kleine kopgroep.

Van der Poel sloeg dinsdag een dubbelslag in de WorldTour-koers door met overmacht de sprint te winnen en de leiderstrui over te nemen van Stefan Küng. Een dag eerder had de Nederlands kampioen ook al de tweede etappe op zijn naam geschreven.

Met de zware bergritten van de komende dagen in het verschiet had Van der Poel aangegeven geen ambities te hebben voor het eindklassement. Zijn ploeg Alpecin-Fenix deed dan ook weinig moeite om in de heuvelachtige rit naar Gstaad (171 kilometer) de vluchtersgroep van vier man terug te halen.

De 22-jarige Bissegger profiteerde en toonde zich in de sprint sneller dan zijn medevluchters. De renner van EF Education-NIPPO reed ook even virtueel in het geel, maar doordat het peloton in de slotfase toch nog wat versnelde, hield hij net niet genoeg tijd over.

Van der Poel heeft in het klassement een voorsprong van één seconde op Julian Alaphilippe en vier op Küng. Bissegger klimt dankzij zijn ritzege naar de tiende plaats.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ging woensdag niet meer van start. De Belgische wielerploeg trok zich terug nadat een staflid positief was getest op het coronavirus.

Bissegger rijdt in zijn eentje naar koplopers

Nadat de eerste vluchtpogingen na de start in Sankt Urban waren verijdeld, kregen de Fransman Benjamin Thomas, de Amerikaan Joey Rosskopf en de Zwitser Joel Suter de ruimte van het peloton. Thuisrijder Bissegger slaagde erin om in zijn eentje naar de drie toe te rijden.

Omdat Alpecin-Fenix geen zin had om het peloton te controleren, nam Movistar het initiatief. De Spaanse formatie van kopman Marc Soler kreeg het gat echter niet dicht en toen verdere steun uitbleef, lieten ook zij de koplopers begaan.

De vier begonnen met een voorsprong van zeven minuten aan de 7,5 kilometer lange Saanenmöser, de enige gecategoriseerde beklimming van de dag. Vlak voor de top, met nog 10 kilometer te gaan, moest Suter afhaken. Van de drie overblijvers was Bissegger de snelste in de sprint.

Het peloton kwam 5.16 minuten later over de streep, terwijl Bissegger ruim zes minuten nodig had gehad om het geel te pakken. Daarom begint Van der Poel donderdag in de leiderstrui aan de zware etappe van Gstaad naar Leukerbad, met aankomst bergop.