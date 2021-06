Remco Evenepoel is er woensdag net niet in geslaagd om de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour te winnen. Het toptalent werd na een aanval van ruim 30 kilometer geklopt door vroege vluchter Robbe Ghys.

In de openingsrit van 175 kilometer van Beveren naar Maarkedal viel Evenepoel op 31 kilometer van de meet aan, samen met Victor Campenaerts. De twee Belgen wisten al snel enkele vroege vluchters bij te halen.

Op een van de laatste klimmetjes in de Vlaamse Ardennen moest Campenaerts lossen met kramp. De Belgen Ghys en Gianni Marchand die al de hele dag in de aanval reden, zaten nog wel bij Evenepoel in het wiel en lieten het supertalent van Deceuninck-Quick-Step al het kopwerk doen.

In de sprint bleek Ghys de snelste. De 24-jarige renner van Topsport Vlaanderen boekte zo het grootste succes in zijn carrière.

Dankzij bonificatieseconden in de tussensprints draagt Evenepoel donderdag wel de leiderstrui in de tweede etappe. De Belg won de rittenkoers in 2019 en is titelverdediger, want vorig jaar werd de Ronde van België wegens coronamaatregelen niet gehouden.

Bauhaus wint in Slovenië

De openingsetappe in de Ronde van Slovenië was een prooi voor Phil Bauhaus. De Duitser van Bahrain Victorius bleef na een relatief vlakke rit van 151 kilometer de Spanjaard Jon Aberasturi en de Portugees Rui Oliveira voor.

Tadej Pogacar gebruikt de ronde in zijn vaderland als laatste voorbereidingswedstrijd op de Tour de France. De Sloveen begint op 26 juni in Brest aan het verdedigen van zijn gele trui.