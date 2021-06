Intermarché-Wanty-Gobert heeft zich woensdag teruggetrokken uit de Ronde van Zwitserland, nadat een staflid van de Belgische wielerploeg positief getest was op het coronavirus.

De Nederlander Maurits Lammertink was een van de renners van Intermarché in Zwitserland. De ploeg is dit jaar nieuw in de WorldTour en staat eind deze maand dan ook aan de start van de Tour de France.

"Het was geen gemakkelijk besluit om de hele ploeg terug te trekken", zegt algemeen manager Jean-François Bourlart op de website van het team. "Maar we willen voorzichtig zijn en de racebubbel beschermen."

Voor de start van de Ronde van Zwitserland testten alle deelnemers nog negatief. Bij een tweede testronde bleek het asymptomatische staflid van Intermarché wel besmet te zijn met het virus.

De Belgische ploeg besloot na overleg met de UCI en de organisatie van de Ronde van Zwitserland woensdag niet meer van start te gaan in de vierde etappe. "De gezondheid van onze renners en de stafleden heeft onze hoogste prioriteit. We blijven de gezondheid van onze ploeg de komende dagen nauwgezet monitoren", aldus Bourlart.

Alpecin-Fenix-renner Mathieu van der Poel won de tweede en derde etappe in Zwitserland en vertrekt woensdag in de leiderstrui. De koers duurt nog tot en met zondag.