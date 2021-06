Het Arbeidshof in Antwerpen heeft woensdag geoordeeld dat Wout van Aert zijn oude ploeg Sniper Cycling een bedrag van 662.000 euro moet betalen. De Belgische renner beëindigde er zijn contract in 2018 vroegtijdig om aan de slag te gaan bij Jumbo-Visma.

De actie van Van Aert werd destijds al aangevochten door Nick Nuyens, de ploegleider van Sniper Cycling. Hij eiste toen een bedrag van 1,1 miljoen euro en een extra vergoeding voor de geleden schade en het verlies van sponsoren.

In november 2019 werd Nuyens in het ongelijk gesteld door een rechter in Mechelen, maar de Belg liet het daar niet bij zitten en ging in beroep. De rechter in Antwerpen heeft nu bepaald dat Van Aert zijn contract onrechtmatig verscheurde.

De rivaal van Mathieu van der Poel moet naast de 662.000 euro ook de kosten voor de rechtsgang op zich nemen. Hij heeft nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan.

Van Aert is zeer succesvol sinds zijn overstap naar Jumbo-Visma, waar hij zijn contract begin dit jaar tot en met 2024 verlengde. Hij won onder meer drie keer een etappe in de Tour de France.

De 26-jarige Belg, die op tijd hersteld hoopt te zijn van een blindedarmontsteking om volgende maand in vorm te kunnen starten in de Tour, was verder de beste in onder meer Milaan-San Remo, de Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem en Strade Bianche.