Bij de Nederlandse kampioenschappen wielrennen in de Drentse plaats Wijster zijn volgende week per dag tweeduizend toeschouwers per dag welkom. De organisatie heeft de vergunning binnen om publiek te mogen ontvangen voor de wegwedstrijden op 19 en 20 juni.

De NK is het eerste wielerevenement in Nederland in ruim een jaar dat voor publiek toegankelijk is. Bij de tijdrit van de mannen en de vrouwen, die op 16 juni op het programma staan in Emmen, zullen er geen toeschouwers welkom zijn.

"Het toe mogen laten van wielerfans is in vergelijking met vorig jaar pure winst", zegt Thijs Rondhuis van organisator Courage Events. "De renners zullen weer sfeer ervaren bij het nationale kampioenschap en voor de wielerliefhebbers is dit een mooie gelegenheid om in eigen land weer koers van dichtbij te kunnen bekijken."

De organisatie was in afwachting van goedkeuring al met de kaartverkoop begonnen. De toeschouwers moeten 15 euro betalen om bij de NK aanwezig te kunnen zijn. Via het programma Testen voor Toegang kunnen ze een gratis test ondergaan.

Mathieu van der Poel, die dinsdag voor de tweede dag op rij een etappe in de Ronde van Zwitserland won, en Anna van der Breggen verdedigen op de VAM-berg hun nationale titel van vorig jaar. De wegrace bij de vrouwen wordt op zaterdag 19 juni afgewerkt en de mannen komen een dag later in actie.

Op woensdag 16 juni vinden in Emmen de tijdritten plaats. De titels bij het tijdrijden werden bij de laatste editie veroverd door Annemiek van Vleuten en Jos van Emden.