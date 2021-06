Mathieu van der Poel heeft niet de illusie dat hij zijn leiderstrui in de Ronde van Zwitserland kan behouden als het peloton vanaf donderdag de bergen in trekt. De Nederlander hoopt met name dat hij zijn sterke week woensdag extra glans kan geven door voor de derde dag op rij te zegevieren.

"Ik zal mijn leidende positie in het klassement zo lang mogelijk verdedigen, maar het zal moeilijk worden", zei de 26-jarige Van der Poel vlak na zijn overtuigende overwinning in de derde etappe. "In de bergen wordt het te zwaar, maar woensdag liggen er nog kansen voor mij."

De Nederlands kampioen richtte zich na de voorjaarsklassiekers op de mountainbike, maar bij zijn rentree op de weg in Zwitserland deze week laat hij zien klaar te zijn voor de Tour de France. Na zijn fraaie zege in de tweede etappe sprintte Van der Poel dinsdag in de derde rit met overmacht naar de overwinning én veroverde hij de leiderstrui.

"Net als maandag wilde ik de koers hard maken. Op de laatste klim waren we nog met zo'n dertig of veertig jongens over, maar ik wist dat ik in de sprint het verschil kon maken. Het was echt niet makkelijk, want het hele team heeft veel werk moeten verzetten. Ze hebben me uitstekend geholpen", zei Van der Poel.

Mathieu van der Poel won de sprint in de derde etappe op overtuigende wijze. Mathieu van der Poel won de sprint in de derde etappe op overtuigende wijze. Foto: EPA

'Kans is aanwezig dat ik weer ga winnen'

In de vierde etappe van woensdag gaat het peloton voor de laatste keer de heuvels in, voordat er drie bergetappes en een tijdrit op het programma staan. Het glooiende parcours, met een klim van 7,5 kilometer in de finale, lijkt wederom op het lijf van Van der Poel geschreven.

"De vierde etappe lijkt erg veel op de afgelopen twee ritten, al weet ik zeker dat de rest het me niet makkelijk gaat maken", benadrukte de Brabander. "Misschien is er wel iets mogelijk. Er zal toch iemand gaan winnen, het zou zomaar kunnen dat ik dat weer ben."

In het algemeen klassement gaat Van der Poel aan de leiding met een voorsprong van één seconde op Julian Alaphilippe. De Zwitser Stefan Küng staat derde op vier seconden van de Nederlander van Alpecin-Fenix.