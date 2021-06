Mathieu van der Poel heeft dinsdag voor de tweede dag op rij een etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Nederlandse kampioen troefde zijn concurrenten ook in de derde rit in de sprint af en pakte bovendien de leiding in het algemeen klassement.

De 26-jarige Van der Poel was de beste in een sprint van een uitgedund peloton. De alleskunner op de fiets zette zo'n 150 meter voor de finish aan en bleef Christophe Laporte (tweede) en Julian Alaphilippe (derde) een aantal fietslengtes voor.

In het algemeen klassement neemt Van der Poel de leiding over van Stefan Küng. De renner van Alpecin-Fenix heeft één seconde voorsprong op nummer twee Alaphilippe en houdt vier tellen over op Küng.

De Ronde van Zwitserland is voor Van der Poel zijn eerste wegwedstrijd sinds de Ronde van Vlaanderen, waar hij begin april tweede werd. Zondag werd hij nog 25e in de openingstijdrit en maandag pakte Van der Poel in de stromende regen de ritzege in de tweede etappe.

Algemeen klassement Ronde van Zwitserland 1. Mathieu van der Poel (Ned) - 8.49.14

2. Julian Alaphilippe (Fra) +0.01

3. Stefan Küng (Zwi) +0.04

4. Maximilian Schachmann (Dui) +0.06

5. Mattia Cattaneo (Ita) +0.13

Niemand kan Van der Poel bedreigen in machtige sprint

De derde etappe voerde de renners over zo'n 2.500 hoogtemeters van Lachen naar Pfaffnau, verdeeld over 185 kilometer. Het tempo lag vrijwel de hele rit hoog, waardoor het peloton steeds kleiner werd.

Nadat wat vroege avonturiers waren ingerekend, plaatste Iván García Cortina de eerste serieuze aanval in de slotkilometers. De renner van Movistar hield nog lang stand, maar zijn missie kwam ten einde toen Van der Poel nog eens goed aanzette.

In de slotkilometer bepaalde Van der Poel het tempo. Hij ging de sprint al vroeg aan en zag snel dat niemand serieus kon volgen. Enkele meters voor de finish durfde hij zijn handen al in de lucht te steken, waarna zijn tweede etappezege op rij een feit werd.

Tom Dumoulin speelde dinsdag opnieuw een bijrol, maar slaagde er wel in om in de voorste groep over de finish te komen. De Ronde van Zwitserland wordt woensdag vervolgd met een heuvelrit over 172 kilometer van Sankt Urban naar Gstaad.