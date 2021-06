Na een uitstapje op de mountainbike sloeg Mathieu van der Poel maandag direct weer toe als wegwielrenner. De alleskunner op de fiets won de heuvelachtige tweede etappe in de Ronde van Zwitserland.

"Dit was een leuke etappe om terug te keren in het wegwielrennen", zei Van der Poel kort na zijn overwinning in het stadje Lachen. "Het was een beetje een klassiek parcours op het einde, ook met de regen. Dat past erg goed bij me."

Zondag eindigde 'VDP' nog als 25e in de openingstijdrit. Een dag later boekte hij zijn vijfde zege van het seizoen op de weg.

Op 3 kilometer van de meet sprong de Nederlands kampioen weg uit een klein groepje favorieten, dat de laatste korte maar steile klim had overleefd. Hij liet onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe, Richard Carapaz en Marc Hirschi achter zich.

Alleen Maximilian Schachmann kon Van der Poel volgen, maar de Duitser was kansloos in de sprint. "Als je ziet welke grote renners hier rijden, dan is dit zeker een hele knappe zege", vond Van der Poel.

Van der Poel dankt ploeggenoten

"Ik ben erg blij dat ik het af kon maken", zei de renner van Alpecin-Fenix. "Mijn team heeft het heel goed gedaan. Ik vroeg ze op 50 kilometer van de finish om de koers hard te maken en dat deden ze uitstekend."

"Ik wilde hier graag een etappe winnen. Na de tijdrit waren de eerste drie etappes geschikt voor mij, daarna is het woord aan de klimmers", blikte Van der Poel vooruit.

In het algemeen klassement stijgt Van der Poel naar de vierde plaats, op zes seconden van leider Stefan Küng. De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag.