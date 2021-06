Mathieu van der Poel heeft maandag de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. In de stromende regen was de Nederlands kampioen in de finale te sterk voor de Duitser Maximilian Schachmann.

De Ronde van Zwitserland is voor Van der Poel zijn eerste wegwedstrijd sinds de Ronde van Vlaanderen, waar hij begin april tweede werd. Zondag werd de alleskunner op de fiets nog 25e in de openingstijdrit.

Een dag later was hij in de stromende regen de sterkste in een heuveletappe, waarin de sterkste negen renners om de dagzege streden. Van der Poel plaatste op 3 kilometer van de meet de beslissende aanval. Wout Poels legde beslag op de derde plaats.

De Zwitser Stefan Küng, die zondag de tijdrit won, behield met een kleine voorsprong zijn leiderstrui. Van der Poel is met zes seconden achterstand vierde. Ook Julian Alaphilippe (één seconde achterstand) en Schachmann (twee seconden) kwamen nipt tekort om de leiding in het klassement over te nemen.

Dumoulin moet peloton al voor finale laten gaan

De tweede etappe voerde de renners over 178 kilometer en drie gecategoriseerde beklimmingen van Neuhausen am Rheinfall naar Lachen. De Zwitsers Tom Bohli en Claudio Imhof en de Canadezen Matteo Dal-Cin en Nickolas Zukowsky vormden de vroege kopgroep.

Imhof bleek van hen het sterkst, maar ook hij werd op de kletsnatte wegen ingerekend door een groep van zo'n veertig renners op de Litschstrasse, een slechts 2,4 lange klim met een stijgingspercentage van 8,3 op 8 kilometer van de streep.

Kort daarvoor moest Tom Dumoulin het peloton laten gaan. De renner van Jumbo-Visma, die in Zwitserland terugkeert na een zelfverkozen pauze, kwam als 142e op ruim 10 minuten van Van der Poel binnen.

Alaphilippe valt als eerste aan

Wereldkampioen Alaphilippe viel aan op de voet van de Litschstrasse, waarop Van der Poel slechts met moeite kon reageren. Op de top van de klim bestond de groep met favorieten nog maar uit negen renners.

In de afdaling reed Van der Poel met nog 3 kilometer te gaan weg en kort daarna kon Schachmann aansluiten. In de sprint was de Nederlands kampioen duidelijk te snel voor de renner van BORA-hansgrohe. Drie seconden later kwam Poels als eerste van de groep achtervolgers over de streep.

De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag. Dinsdag staat er opnieuw een heuvelrit op het programma.