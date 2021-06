Lorena Wiebes heeft zondag in Boezinge de Belgische eendagskoers Dwars door de Westhoek op haar naam geschreven. Dylan Groenewegen eindigde als tiende in de door Tim Merlier gewonnen Elfstedenronde.

Wiebes was in Dwars door de Westhoek de beste in de massasprint op kasseitjes. De 22-jarige Nederlandse klopte na 125 kilometer de Belgische Jolien D'hoore en de Italiaanse Barbara Guarischi.

Jip van den Bos was de tweede Nederlandse op plek vijf. Amy Pieters (zesde) en Femke Markus (tiende) eindigden ook in de top tien in de semiklassieker, die geen deel uitmaakt van de WorldTour.

Wiebes boekte in West-Vlaanderen haar zesde overwinning van het seizoen.

Tim Merlier (uiterst rechts) was de beste in de Elfstedenronde. Tim Merlier (uiterst rechts) was de beste in de Elfstedenronde. Foto: Getty Images

Merlier wint Elfstedenronde

Merlier was in de Elfstedenronde ook de sterkste in een massasprint. De Belg was pas na bestudering van de finishfoto zeker van zijn overwinning. Het verschil met de Brit Mark Cavendish was minimaal. De Belg Sasha Weemaes werd derde. Merlier had de vorige editie van de Elfstedenronde, in 2019, ook al gewonnen.

Remco Evenepoel keerde terug in koers na zijn uitvallen in de Ronde van Italië. De jonge Belg reed volledig in dienst van zijn ploegmaat Cavendish. Twee Nederlanders finishten in de top tien: Danny van Poppel (zesde) en Dylan Groenewegen (tiende).

Groenewegen reed zijn eerste eendagskoers sinds zijn schorsing van negen maanden. "Jammer dat we elkaar kwijtraakten in de diepe finale. Hopelijk gaat dat de volgende keer beter. Nu wordt het stilaan tijd voor goeie uitslagen", zei de renner van Jumbo-Visma op de site van zijn ploeg.

Voor Merlier was het al zijn zesde zege van het seizoen. Hij won onder meer een rit in de Giro d'Italia.