Tom Dumoulin kijkt met een redelijk tevreden gevoel terug op zijn rentree in het peloton. De Limburger keerde zondag na 221 dagen afwezigheid terug in de Ronde van Zwitserland, waar hij in een individuele tijdrit als zestiende eindigde.

"Het ging wel oké, maar het moet wel iets beter", zei Dumoulin na zijn tijdrit. "Ik merkte zeker in het tweede deel dat ik niet meer de power heb. Toen zakte ik voor mijn gevoel een beetje weg."

De dertigjarige renner van Jumbo-Visma rijdt in de Ronde van Zwitserland zijn eerste koers sinds 27 oktober vorig jaar, toen hij uit de Vuelta a España stapte. Hij besloot vervolgens in januari een pauze in te lassen, omdat hij niet meer genoot van wielrennen.

"Het was wel even wennen, maar ik heb geprobeerd om er vol voor te gaan", liet Dumoulin weten. "Af en toe dacht ik wel: ik moet toch een beetje afremmen, laat ik dat maar 10 meter eerder doen. Dan merk je dat je nog iets tekortkomt."

"Het was goed, maar niet goed genoeg", concludeerde hij. "Maar ik ben niet teleurgesteld. Ik had geen verwachtingen, maar dit biedt me genoeg perspectief om me te verbeteren."

Tom Dumoulin eindigde als zestiende bij de tijdrit in de Ronde van Zwitserland. Foto: Getty Images

'Ik vind het mooi om weer terug te zijn'

Dumoulin gaf in de bijna 11 kilometer lange tijdrit door de straten van Frauenfeld 32 seconden toe op de Zwitser Stefan Küng, die de snelste tijd reed. De winnaar van de Giro d'Italia van 2017 is in ieder geval blij met zijn rentree.

"Ik kan niet echt zeggen dat ik er lol aan beleefde om een tijdrit volle bak te rijden, maar dat heeft niemand en dat heb ik nooit gehad. Maar ik vind het wel mooi om weer terug te zijn."

Na de Ronde van Zwitserland rijdt Dumoulin het NK tijdrijden en het NK op de weg. Hij bereidt zich in deze koersen voor op zijn grote doel: de olympische tijdrit bij de Spelen in Tokio op 28 juli.