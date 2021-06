Tom Dumoulin, die na 221 dagen zijn rentree in het peloton maakte, is zondag als zestiende geëindigd in de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland. Europees kampioen Stefan Küng won de vlakke tijdrit van 11 kilometer.

Dumoulin had twaalf minuten en 32 seconden nodig voor de tijdrit met start en finish in Frauenfeld. De Zwitser Küng, die in april al de tijdrit in de Ronde van Valencia won, was 32 seconden sneller.

Stefan Bissegger eindigde op vier seconden van zijn landgenoot als tweede, terwijl de Italiaan Mattia Cattaneo (+ twaalf seconden) derde werd.

Julian Alaphilippe (vijfde op negentien seconden) deed de beste zaken van de klassementsrenners. INEOS Grenadiers-kopman Richard Carapaz (vijftiende op 31 seconden) eindigde ook in de top twintig.

Mathieu van der Poel zette met 12.38 minuten de 25e tijd neer. De renner van Alpecin-Fenix rijdt in Zwitserland zijn eerste wegwedstrijd sinds de Ronde van Vlaanderen van begin april. Sindsdien richtte hij zich vooral op het mountainbiken, maar nu gaat de focus op de (voorbereiding op de) Tour de France.

Dumoulin nam pauze van meerdere maanden

Dumoulin rijdt in de achtdaagse Ronde van Zwitserland zijn eerste koers sinds 27 oktober vorig jaar. Hij stapte toen na de zevende etappe uit de Vuelta a España. De Giro-winnaar van 2017 besloot vervolgens in januari een pauze in te lassen, omdat hij niet meer genoot van wielrennen.

De dertigjarige Limburger kondigde een maand geleden zijn rentree aan. Hij gaat zich via de Ronde van Zwitserland, het NK tijdrijden en het NK op de weg voorbereiden op zijn grote doel, de olympische tijdrit bij de Spelen in Tokio op 28 juli.

Dumoulin begint zonder druk aan de Ronde van Zwitserland; Sam Oomen is de kopman van zijn ploeg Jumbo-Visma. "Ik ga naar Zwitserland om mezelf te testen in de tijdritten", aldus Dumoulin. In de WorldTour-koers staat zaterdag, op de voorlaatste dag, nog een chronorace op het programma.